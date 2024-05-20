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На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка - РИА Новости, 20.05.2024
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10:03 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/npz-1947116099.html
На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка
На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка - РИА Новости, 20.05.2024
На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка
Повреждение одной из установок зафиксировано на славянском НПЗ после атаки БПЛА, специалисты продолжают устанавливать масштаб ущерба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:03
2024-05-20T10:03
славянский район
россия
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Повреждение одной из установок зафиксировано на славянском НПЗ после атаки БПЛА, специалисты продолжают устанавливать масштаб ущерба, сообщил РИА Новости представитель компании. В Минобороны РФ заявили, что в ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава Славянского района Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода и что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет. После атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании. "Ущерб есть, ущерб устанавливается. Все абсолютно дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, разлет был большой по площади. Есть повреждение одной из установок. Это как минимум. До конца еще масштаб повреждений не известен", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947112803.html
славянский район
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славянский район, россия, краснодарский край, происшествия
Славянский район, Россия, Краснодарский край, Происшествия
На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка

На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка, ущерб устанавливают

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСлавянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Повреждение одной из установок зафиксировано на славянском НПЗ после атаки БПЛА, специалисты продолжают устанавливать масштаб ущерба, сообщил РИА Новости представитель компании.
В Минобороны РФ заявили, что в ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава Славянского района Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода и что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет. После атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании.
"Ущерб есть, ущерб устанавливается. Все абсолютно дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, разлет был большой по площади. Есть повреждение одной из установок. Это как минимум. До конца еще масштаб повреждений не известен", - сказал собеседник агентства.
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