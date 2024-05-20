https://ria.ru/20240520/npz-1947116099.html

На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка

На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка - РИА Новости, 20.05.2024

На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка

Повреждение одной из установок зафиксировано на славянском НПЗ после атаки БПЛА, специалисты продолжают устанавливать масштаб ущерба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:03

2024-05-20T10:03

2024-05-20T10:03

славянский район

россия

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Повреждение одной из установок зафиксировано на славянском НПЗ после атаки БПЛА, специалисты продолжают устанавливать масштаб ущерба, сообщил РИА Новости представитель компании. В Минобороны РФ заявили, что в ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава Славянского района Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода и что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет. После атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании. "Ущерб есть, ущерб устанавливается. Все абсолютно дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, разлет был большой по площади. Есть повреждение одной из установок. Это как минимум. До конца еще масштаб повреждений не известен", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947112803.html

славянский район

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

славянский район, россия, краснодарский край, происшествия