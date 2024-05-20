На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка
На славянском НПЗ при атаке БПЛА повреждена установка, ущерб устанавливают
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСлавянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Повреждение одной из установок зафиксировано на славянском НПЗ после атаки БПЛА, специалисты продолжают устанавливать масштаб ущерба, сообщил РИА Новости представитель компании.
В Минобороны РФ заявили, что в ночь на воскресенье над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 57 БПЛА. Глава Славянского района Кубани Роман Синяговский сообщил о падении шести беспилотников на территорию нефтеперерабатывающего завода и что, по предварительным данным, пострадавших и сильных разрушений нет. После атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе приостановил работу, сообщили в компании.
"Ущерб есть, ущерб устанавливается. Все абсолютно дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, разлет был большой по площади. Есть повреждение одной из установок. Это как минимум. До конца еще масштаб повреждений не известен", - сказал собеседник агентства.
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Вчера, 09:52