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Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя - РИА Новости, 20.05.2024
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13:55 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/nozh-1947190051.html
Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя
Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя - РИА Новости, 20.05.2024
Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя
Суд в Петербурге оправдал местную жительницу, воткнувшую нож в своего любовника, так как посчитал это пределом допустимой самообороны, сообщает руководитель... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:55
2024-05-20T13:55
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге оправдал местную жительницу, воткнувшую нож в своего любовника, так как посчитал это пределом допустимой самообороны, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Выборгский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Анастасии Николайковой. Суд Анастасию оправдал ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления. За Николайковой признано право на реабилитацию", - написала Лебедева. Николайкову обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю Михаилу Стародубову 8 марта 2023 года в ходе конфликта. Выяснилось, что пара поругалась, а когда женщина вернулась домой, то увидела пьяного Стародубова с другом. Мужчина начал проявлять агрессию, ударил ее, взял кухонный нож и заперся с ней в санузле, где Николайкова выхватила у него нож и вонзила в плечо. "После чего она отбросила нож в сторону и закричала, на крик прибежал друг, которому она сказала вызывать скорую помощь, а сама стала зажимать рану Стародубова полотенцем", - сообщает Лебедева. Эту историю подтвердил и друг Стародубова в суде. Кроме того, по словам матери подсудимой, дочь рассказала ей, что Стародубов однажды ее ударил. "Находясь в замкнутом пространстве с вооруженным ножом мужчиной, Николайкова, естественно, испытала шок и страх за свои жизнь и здоровье. Стародубов и ранее проявлял к ней агрессию и физическое насилие. При таких обстоятельствах со всей очевидностью следует, что Анастасия действовала в условиях необходимой обороны, ее действия соответствовали характеру посягательства", - передает Лебедева доводы суда. Также Николайкова, по мнению суда, оказалась в условиях, исключающих возможность проверки истинных намерений Стародубова, наличия или отсутствия у него реального желания причинить ей физический вред. Доводы гособвинителя о том, что женщина могла избежать ситуации, в которой оказалась, закрыв за собой дверь на замок, суд назвал несостоятельными. Суд также отмел сомнения гособвинителя в том, что Николайкова, у которой не нашли порезов от лезвия на ладони, отобрала нож у Стародубова, указав на достаточно большую длину рукоятки ножа (порядка 15 см).
https://ria.ru/20220531/samooborona-1792063240.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя

Суд оправдал петербурженку Николайкову, 8 марта ранившую ножом любовника

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге оправдал местную жительницу, воткнувшую нож в своего любовника, так как посчитал это пределом допустимой самообороны, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
"Выборгский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Анастасии Николайковой. Суд Анастасию оправдал ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления. За Николайковой признано право на реабилитацию", - написала Лебедева.
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Николайкову обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю Михаилу Стародубову 8 марта 2023 года в ходе конфликта. Выяснилось, что пара поругалась, а когда женщина вернулась домой, то увидела пьяного Стародубова с другом. Мужчина начал проявлять агрессию, ударил ее, взял кухонный нож и заперся с ней в санузле, где Николайкова выхватила у него нож и вонзила в плечо. "После чего она отбросила нож в сторону и закричала, на крик прибежал друг, которому она сказала вызывать скорую помощь, а сама стала зажимать рану Стародубова полотенцем", - сообщает Лебедева. Эту историю подтвердил и друг Стародубова в суде. Кроме того, по словам матери подсудимой, дочь рассказала ей, что Стародубов однажды ее ударил.
"Находясь в замкнутом пространстве с вооруженным ножом мужчиной, Николайкова, естественно, испытала шок и страх за свои жизнь и здоровье. Стародубов и ранее проявлял к ней агрессию и физическое насилие. При таких обстоятельствах со всей очевидностью следует, что Анастасия действовала в условиях необходимой обороны, ее действия соответствовали характеру посягательства", - передает Лебедева доводы суда.
Также Николайкова, по мнению суда, оказалась в условиях, исключающих возможность проверки истинных намерений Стародубова, наличия или отсутствия у него реального желания причинить ей физический вред. Доводы гособвинителя о том, что женщина могла избежать ситуации, в которой оказалась, закрыв за собой дверь на замок, суд назвал несостоятельными. Суд также отмел сомнения гособвинителя в том, что Николайкова, у которой не нашли порезов от лезвия на ладони, отобрала нож у Стародубова, указав на достаточно большую длину рукоятки ножа (порядка 15 см).
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