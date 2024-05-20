https://ria.ru/20240520/nozh-1947190051.html

Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя

Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя - РИА Новости, 20.05.2024

Суд в Петербурге оправдал женщину, 8 марта воткнувшую нож в сожителя

Суд в Петербурге оправдал местную жительницу, воткнувшую нож в своего любовника, так как посчитал это пределом допустимой самообороны, сообщает руководитель... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:55

2024-05-20T13:55

2024-05-20T13:55

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге оправдал местную жительницу, воткнувшую нож в своего любовника, так как посчитал это пределом допустимой самообороны, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Выборгский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Анастасии Николайковой. Суд Анастасию оправдал ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления. За Николайковой признано право на реабилитацию", - написала Лебедева. Николайкову обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю Михаилу Стародубову 8 марта 2023 года в ходе конфликта. Выяснилось, что пара поругалась, а когда женщина вернулась домой, то увидела пьяного Стародубова с другом. Мужчина начал проявлять агрессию, ударил ее, взял кухонный нож и заперся с ней в санузле, где Николайкова выхватила у него нож и вонзила в плечо. "После чего она отбросила нож в сторону и закричала, на крик прибежал друг, которому она сказала вызывать скорую помощь, а сама стала зажимать рану Стародубова полотенцем", - сообщает Лебедева. Эту историю подтвердил и друг Стародубова в суде. Кроме того, по словам матери подсудимой, дочь рассказала ей, что Стародубов однажды ее ударил. "Находясь в замкнутом пространстве с вооруженным ножом мужчиной, Николайкова, естественно, испытала шок и страх за свои жизнь и здоровье. Стародубов и ранее проявлял к ней агрессию и физическое насилие. При таких обстоятельствах со всей очевидностью следует, что Анастасия действовала в условиях необходимой обороны, ее действия соответствовали характеру посягательства", - передает Лебедева доводы суда. Также Николайкова, по мнению суда, оказалась в условиях, исключающих возможность проверки истинных намерений Стародубова, наличия или отсутствия у него реального желания причинить ей физический вред. Доводы гособвинителя о том, что женщина могла избежать ситуации, в которой оказалась, закрыв за собой дверь на замок, суд назвал несостоятельными. Суд также отмел сомнения гособвинителя в том, что Николайкова, у которой не нашли порезов от лезвия на ладони, отобрала нож у Стародубова, указав на достаточно большую длину рукоятки ножа (порядка 15 см).

https://ria.ru/20220531/samooborona-1792063240.html

https://ria.ru/20240516/ubiystvo-1946372367.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург