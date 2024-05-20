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"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России - РИА Новости, 20.05.2024
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Музейные маршруты России
 
15:03 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/noch_muzeev-1947190188.html
"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России
"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России - РИА Новости, 20.05.2024
"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России
Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" прошла по всей России 18 мая, в Международный день музеев, и была посвящена теме семейных традиций и реликвий. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:03
2024-05-20T15:03
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ольга любимова
петр i
сергей третьяков
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" прошла по всей России 18 мая, в Международный день музеев, и была посвящена теме семейных традиций и реликвий.По словам министра культуры Ольги Любимовой, в Год семьи в центре внимания акции была тема "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". В рамках акции прошло свыше тысячи мероприятий: экскурсии, лекции, молодежные программы и спецпроекты.Государственный исторический музей подготовил цикл экскурсий, рассказывающих о семейном укладе правителей России и представителей именитых родов, наследие которых сформировало коллекцию музея. Экскурсия "Реликвии славного рода" познакомила посетителей с деятелями из семей Шереметевых, Орловых, Меншиковых и Аракчеевых. На экскурсии "Петр I: семейные истории" гости узнали о предшественниках и преемниках первого русского императора.Программа "Жениться по любви: счастливые династические браки" познакомила гостей с семейными отношениями царей из династии Романовых. Интерактивная программа "Семейный вечер в усадьбе Гедеонова: старинные игры и развлечения в дворянских домах XIX века" рассказала об играх прошлого и позволила испытать свои литературные способности.В рамках специальной программы Государственного Эрмитажа гостей ждали показ мод, викторина, квест и музыкальные паузы. Посетителям рассказали об искусствоведческой терминологии, новом выразительном языке, который открыли для себя и публики художники-импрессионисты.Музей музыки подготовил экскурсию "Империя дракона. Музыка и культура Китая", на которой представили традиционные восточные инструменты. На лекции "Музыкальный зоопарк в произведениях П. И. Чайковского" рассказали, как композитор смог передать многоголосие животного мира в своих произведениях.В музее-заповеднике "Тарханы" прошло театрализованное мероприятие с реконструкцией главных событий семейной жизни того времени и тематическая экскурсия о системе воспитания и образования детей.Третьяковская галерея подготовила специальную программу "Из поколения в поколение. Семейные реликвии малых музеев Третьяковской галереи": в Музее Павла и Сергея Третьяковыхпрошли кураторские экскурсии, а в музее художника Аполлинария Васнецова представили театральный перформанс "Гостиная художника. В кругу семьи".На площадке музея-заповедника "Кижи" прошли экскурсии и интерактивные программы, демонстрировавшие ценности и семейные устои мира крестьян Заонежья. Участники мероприятий попробовали себя в золотном шитье, изготовлении плуга и глиняных игрушек.Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, всего в 2024 году к акции "Ночь в музее" присоединилось около 160 городских площадок. Среди них были музеи, галереи, библиотеки, парки, культурные центры и школы искусств. Для жителей и гостей города 18 мая прошло более 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей, лекций и кинопоказов.Так, в 18.30 в усадьбе Кусково начнется музыкальный вечер "Джаз и не только". На парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" с 19.00 до 20.30 пройдет арт-перформанс "Быть семьей", а в 22.30 посетителей пригласят на экскурсию "Ночное Царицыно" по дворцовой части территории.Также в 22.00 специалисты Дома-музея Марины Цветаевой проведут пешеходную экскурсию по местам столицы, связанным с поэтессой. В 21.00 в кинозале Государственного Дарвиновского музея состоится мастер-класс "Ночь в объективе". Профессиональные фотографы научат участников снимать портреты, пейзажи, салюты и звездное небо, а также подбирать технику и использовать ее возможности.Обширную программу в рамках акции "Ночь в музее" подготовили и на ВДНХ. Там с 18.00 до 00.00 вход будет бесплатным в музей ВДНХ, музей славянской письменности "Слово" и интерактивный комплекс "Буран". Также посетители в сиреневой одежде смогут бесплатно посетить центр "Космонавтика и авиация" с 11.00 до 00.00 и Центр современных биотехнологий Музея БИОТЕХ с 12.00 до 22.00. Также на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, мастер-классы и лекции."Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине, а в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки.
https://ria.ru/20240517/petivystavka-1946595231.html
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россия, орлов, москва, ольга любимова, петр i, сергей третьяков, государственный эрмитаж, третьяковская галерея
Музейные маршруты России, Россия, Орлов, Москва, Ольга Любимова, Петр I, Сергей Третьяков, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея

"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетители на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском Валу во время акции "Ночь музеев" в Москве
Посетители на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском Валу во время акции Ночь музеев в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" прошла по всей России 18 мая, в Международный день музеев, и была посвящена теме семейных традиций и реликвий.
По словам министра культуры Ольги Любимовой, в Год семьи в центре внимания акции была тема "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". В рамках акции прошло свыше тысячи мероприятий: экскурсии, лекции, молодежные программы и спецпроекты.
Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже
Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети
17 мая, 10:22
Государственный исторический музей подготовил цикл экскурсий, рассказывающих о семейном укладе правителей России и представителей именитых родов, наследие которых сформировало коллекцию музея. Экскурсия "Реликвии славного рода" познакомила посетителей с деятелями из семей Шереметевых, Орловых, Меншиковых и Аракчеевых. На экскурсии "Петр I: семейные истории" гости узнали о предшественниках и преемниках первого русского императора.
Программа "Жениться по любви: счастливые династические браки" познакомила гостей с семейными отношениями царей из династии Романовых. Интерактивная программа "Семейный вечер в усадьбе Гедеонова: старинные игры и развлечения в дворянских домах XIX века" рассказала об играх прошлого и позволила испытать свои литературные способности.
В рамках специальной программы Государственного Эрмитажа гостей ждали показ мод, викторина, квест и музыкальные паузы. Посетителям рассказали об искусствоведческой терминологии, новом выразительном языке, который открыли для себя и публики художники-импрессионисты.
Музей музыки подготовил экскурсию "Империя дракона. Музыка и культура Китая", на которой представили традиционные восточные инструменты. На лекции "Музыкальный зоопарк в произведениях П. И. Чайковского" рассказали, как композитор смог передать многоголосие животного мира в своих произведениях.
Рендеры. Дом-музей Бахрушина - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
История страны и личный взгляд. В Казани прошли "Музейные маршруты России"
14 мая, 09:42
В музее-заповеднике "Тарханы" прошло театрализованное мероприятие с реконструкцией главных событий семейной жизни того времени и тематическая экскурсия о системе воспитания и образования детей.
Третьяковская галерея подготовила специальную программу "Из поколения в поколение. Семейные реликвии малых музеев Третьяковской галереи": в Музее Павла и Сергея Третьяковыхпрошли кураторские экскурсии, а в музее художника Аполлинария Васнецова представили театральный перформанс "Гостиная художника. В кругу семьи".
На площадке музея-заповедника "Кижи" прошли экскурсии и интерактивные программы, демонстрировавшие ценности и семейные устои мира крестьян Заонежья. Участники мероприятий попробовали себя в золотном шитье, изготовлении плуга и глиняных игрушек.
Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, всего в 2024 году к акции "Ночь в музее" присоединилось около 160 городских площадок. Среди них были музеи, галереи, библиотеки, парки, культурные центры и школы искусств. Для жителей и гостей города 18 мая прошло более 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей, лекций и кинопоказов.
Выставка Русская свадьба в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Выставка "Русская свадьба" открылась в филиале Исторического музея в Туле
27 апреля, 14:40
Так, в 18.30 в усадьбе Кусково начнется музыкальный вечер "Джаз и не только". На парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" с 19.00 до 20.30 пройдет арт-перформанс "Быть семьей", а в 22.30 посетителей пригласят на экскурсию "Ночное Царицыно" по дворцовой части территории.
Также в 22.00 специалисты Дома-музея Марины Цветаевой проведут пешеходную экскурсию по местам столицы, связанным с поэтессой. В 21.00 в кинозале Государственного Дарвиновского музея состоится мастер-класс "Ночь в объективе". Профессиональные фотографы научат участников снимать портреты, пейзажи, салюты и звездное небо, а также подбирать технику и использовать ее возможности.
Обширную программу в рамках акции "Ночь в музее" подготовили и на ВДНХ. Там с 18.00 до 00.00 вход будет бесплатным в музей ВДНХ, музей славянской письменности "Слово" и интерактивный комплекс "Буран". Также посетители в сиреневой одежде смогут бесплатно посетить центр "Космонавтика и авиация" с 11.00 до 00.00 и Центр современных биотехнологий Музея БИОТЕХ с 12.00 до 22.00. Также на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, мастер-классы и лекции.
"Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине, а в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки.
 
Музейные маршруты РоссииРоссияОрловМоскваОльга ЛюбимоваПетр IСергей ТретьяковГосударственный ЭрмитажТретьяковская галерея
 
 
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