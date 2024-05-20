https://ria.ru/20240520/noch_muzeev-1947190188.html

"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России

"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России - РИА Новости, 20.05.2024

"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России

Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" прошла по всей России 18 мая, в Международный день музеев, и была посвящена теме семейных традиций и реликвий. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:03

2024-05-20T15:03

2024-05-20T15:03

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев" прошла по всей России 18 мая, в Международный день музеев, и была посвящена теме семейных традиций и реликвий.По словам министра культуры Ольги Любимовой, в Год семьи в центре внимания акции была тема "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". В рамках акции прошло свыше тысячи мероприятий: экскурсии, лекции, молодежные программы и спецпроекты.Государственный исторический музей подготовил цикл экскурсий, рассказывающих о семейном укладе правителей России и представителей именитых родов, наследие которых сформировало коллекцию музея. Экскурсия "Реликвии славного рода" познакомила посетителей с деятелями из семей Шереметевых, Орловых, Меншиковых и Аракчеевых. На экскурсии "Петр I: семейные истории" гости узнали о предшественниках и преемниках первого русского императора.Программа "Жениться по любви: счастливые династические браки" познакомила гостей с семейными отношениями царей из династии Романовых. Интерактивная программа "Семейный вечер в усадьбе Гедеонова: старинные игры и развлечения в дворянских домах XIX века" рассказала об играх прошлого и позволила испытать свои литературные способности.В рамках специальной программы Государственного Эрмитажа гостей ждали показ мод, викторина, квест и музыкальные паузы. Посетителям рассказали об искусствоведческой терминологии, новом выразительном языке, который открыли для себя и публики художники-импрессионисты.Музей музыки подготовил экскурсию "Империя дракона. Музыка и культура Китая", на которой представили традиционные восточные инструменты. На лекции "Музыкальный зоопарк в произведениях П. И. Чайковского" рассказали, как композитор смог передать многоголосие животного мира в своих произведениях.В музее-заповеднике "Тарханы" прошло театрализованное мероприятие с реконструкцией главных событий семейной жизни того времени и тематическая экскурсия о системе воспитания и образования детей.Третьяковская галерея подготовила специальную программу "Из поколения в поколение. Семейные реликвии малых музеев Третьяковской галереи": в Музее Павла и Сергея Третьяковыхпрошли кураторские экскурсии, а в музее художника Аполлинария Васнецова представили театральный перформанс "Гостиная художника. В кругу семьи".На площадке музея-заповедника "Кижи" прошли экскурсии и интерактивные программы, демонстрировавшие ценности и семейные устои мира крестьян Заонежья. Участники мероприятий попробовали себя в золотном шитье, изготовлении плуга и глиняных игрушек.Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, всего в 2024 году к акции "Ночь в музее" присоединилось около 160 городских площадок. Среди них были музеи, галереи, библиотеки, парки, культурные центры и школы искусств. Для жителей и гостей города 18 мая прошло более 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей, лекций и кинопоказов.Так, в 18.30 в усадьбе Кусково начнется музыкальный вечер "Джаз и не только". На парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" с 19.00 до 20.30 пройдет арт-перформанс "Быть семьей", а в 22.30 посетителей пригласят на экскурсию "Ночное Царицыно" по дворцовой части территории.Также в 22.00 специалисты Дома-музея Марины Цветаевой проведут пешеходную экскурсию по местам столицы, связанным с поэтессой. В 21.00 в кинозале Государственного Дарвиновского музея состоится мастер-класс "Ночь в объективе". Профессиональные фотографы научат участников снимать портреты, пейзажи, салюты и звездное небо, а также подбирать технику и использовать ее возможности.Обширную программу в рамках акции "Ночь в музее" подготовили и на ВДНХ. Там с 18.00 до 00.00 вход будет бесплатным в музей ВДНХ, музей славянской письменности "Слово" и интерактивный комплекс "Буран". Также посетители в сиреневой одежде смогут бесплатно посетить центр "Космонавтика и авиация" с 11.00 до 00.00 и Центр современных биотехнологий Музея БИОТЕХ с 12.00 до 22.00. Также на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, мастер-классы и лекции."Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине, а в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки.

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https://ria.ru/20240427/tulavystavka-1942758431.html

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Артем Смирнов

россия, орлов, москва, ольга любимова, петр i, сергей третьяков, государственный эрмитаж, третьяковская галерея