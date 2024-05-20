https://ria.ru/20240520/neft-1947238883.html

Новак и зампремьера Белоруссии Пархомчик обсудили вопросы нефтепереработки

Новак и зампремьера Белоруссии Пархомчик обсудили вопросы нефтепереработки - РИА Новости, 20.05.2024

Новак и зампремьера Белоруссии Пархомчик обсудили вопросы нефтепереработки

Вице-премьер РФ Александр Новак и заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в преддверии встречи президентов двух стран обсудили сотрудничество в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:39

2024-05-20T16:39

2024-05-20T17:00

белоруссия

россия

александр новак

снг

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик в преддверии встречи президентов двух стран обсудили сотрудничество в нефтегазе, а также развитие нефтепереработки республики, сообщил российский кабмин. "В преддверии предстоящей встречи глав государств России и Белоруссии стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере, взаимодействие по развитию нефтепереработки Белоруссии, а также совместную работу в атомной промышленности", - говорится в сообщении. В ходе встречи Новак также подчеркнул, что Россия остается главным торговым партнером Белоруссии. "На нашу страну в 2023 году пришлось 57,4% всей внешней торговли республики. Объем двустороннего товарооборота между двумя странами в прошлом году увеличился на 5,2% по сравнению с уровнем 2022 года. В свою очередь Беларусь с долей 6,5% заняла четвертую позицию по объему товарообмена с Россией среди всех стран мира и первую - среди стран СНГ", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

https://ria.ru/20240403/neftepererabotka-1937669295.html

https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html

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белоруссия, россия, александр новак, снг