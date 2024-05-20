https://ria.ru/20240520/neft-1947155347.html

Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены

Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены

Влияние гибели президента Ирана Эбрахима Раиси на нефтяные цены вряд ли будут значительными, цены на нефть, скорее всего, не покажут роста даже по итогам торгов РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:55

2024-05-20T11:55

2024-05-20T11:55

экономика

цены на нефть

иран

азербайджан

ближний восток

игорь юшков

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Влияние гибели президента Ирана Эбрахима Раиси на нефтяные цены вряд ли будут значительными, цены на нефть, скорее всего, не покажут роста даже по итогам торгов понедельника, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Возможно определенное колебание на рынке нефти, может быть, небольшое подорожание в какой-то первый момент будет, но я думаю, что потом оно отыграется, и в целом по итогам даже дня, наверное, мы все-таки подорожания какого-то не увидим", - прокомментировал Юшков. По его словам, значительное влияние на цены может оказать возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, если выяснится причастность к гибели Раиси "третьих сил". Однако такой вариант маловероятен, считает Юшков. Скорее всего, произошедшее будет признано несчастным случаем и "влияние на рынок нефти вряд ли будет каким-то значительным". Цены на нефть Brent по состоянию на 11.47 мск растут на 0,05%, фьючерсы с поставкой в июле торгуются в районе 84 долларов за баррель.

https://ria.ru/20240520/iran-1947125368.html

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иран

азербайджан

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экономика, цены на нефть, иран, азербайджан, ближний восток, игорь юшков, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, фонд национальной энергетической безопасности, brent, крушение вертолета президента ирана