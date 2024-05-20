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Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены - РИА Новости, 20.05.2024
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11:55 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/neft-1947155347.html
Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены
Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены - РИА Новости, 20.05.2024
Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены
Влияние гибели президента Ирана Эбрахима Раиси на нефтяные цены вряд ли будут значительными, цены на нефть, скорее всего, не покажут роста даже по итогам торгов РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:55
2024-05-20T11:55
экономика
цены на нефть
иран
азербайджан
ближний восток
игорь юшков
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Влияние гибели президента Ирана Эбрахима Раиси на нефтяные цены вряд ли будут значительными, цены на нефть, скорее всего, не покажут роста даже по итогам торгов понедельника, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Возможно определенное колебание на рынке нефти, может быть, небольшое подорожание в какой-то первый момент будет, но я думаю, что потом оно отыграется, и в целом по итогам даже дня, наверное, мы все-таки подорожания какого-то не увидим", - прокомментировал Юшков. По его словам, значительное влияние на цены может оказать возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, если выяснится причастность к гибели Раиси "третьих сил". Однако такой вариант маловероятен, считает Юшков. Скорее всего, произошедшее будет признано несчастным случаем и "влияние на рынок нефти вряд ли будет каким-то значительным". Цены на нефть Brent по состоянию на 11.47 мск растут на 0,05%, фьючерсы с поставкой в июле торгуются в районе 84 долларов за баррель.
https://ria.ru/20240520/iran-1947125368.html
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экономика, цены на нефть, иран, азербайджан, ближний восток, игорь юшков, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, фонд национальной энергетической безопасности, brent, крушение вертолета президента ирана
Экономика, Цены на нефть, Иран, Азербайджан, Ближний Восток, Игорь Юшков, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Фонд национальной энергетической безопасности, Brent, Крушение вертолета президента Ирана
Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены

Эксперт Юшков: влияние гибели Раиси на нефтяные цены вряд ли будет значительным

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Влияние гибели президента Ирана Эбрахима Раиси на нефтяные цены вряд ли будут значительными, цены на нефть, скорее всего, не покажут роста даже по итогам торгов понедельника, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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"Возможно определенное колебание на рынке нефти, может быть, небольшое подорожание в какой-то первый момент будет, но я думаю, что потом оно отыграется, и в целом по итогам даже дня, наверное, мы все-таки подорожания какого-то не увидим", - прокомментировал Юшков.
По его словам, значительное влияние на цены может оказать возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, если выяснится причастность к гибели Раиси "третьих сил". Однако такой вариант маловероятен, считает Юшков. Скорее всего, произошедшее будет признано несчастным случаем и "влияние на рынок нефти вряд ли будет каким-то значительным".
Цены на нефть Brent по состоянию на 11.47 мск растут на 0,05%, фьючерсы с поставкой в июле торгуются в районе 84 долларов за баррель.
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ЭкономикаЦены на нефтьИранАзербайджанБлижний ВостокИгорь ЮшковХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевФонд национальной энергетической безопасностиBrentКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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