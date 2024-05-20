https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html

Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя

Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя - РИА Новости, 20.05.2024

Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя

Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву, заявил... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:17

2024-05-20T23:17

2024-05-20T23:17

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сша

василий небензя

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее из-за позиции западных стран СБ ООН не принял резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе. "Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом", - сказал Небензя. "Мы неоднократно подтверждали и подтверждаем наше обязательство. Несмотря на агрессивный настрой США и их союзников, мы продолжим вести работу на этом направлении и прилагать все усилия совместно с ответственными государствами-членами ООН для сохранения космоса мирным", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, москва, сша, василий небензя, оон