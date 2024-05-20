https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html
Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя
Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя - РИА Новости, 20.05.2024
Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя
Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву, заявил... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:17
2024-05-20T23:17
2024-05-20T23:17
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее из-за позиции западных стран СБ ООН не принял резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе. "Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом", - сказал Небензя. "Мы неоднократно подтверждали и подтверждаем наше обязательство. Несмотря на агрессивный настрой США и их союзников, мы продолжим вести работу на этом направлении и прилагать все усилия совместно с ответственными государствами-членами ООН для сохранения космоса мирным", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя
Небензя: милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России