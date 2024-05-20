https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html

Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми

Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми - РИА Новости, 20.05.2024

Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми

Прогрессивная шкала НДФЛ затронет только граждан с высокими доходами, дополнительные деньги пойдут на социальные проекты, сообщил министр финансов Антон... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:23

2024-05-20T14:23

2024-05-20T15:07

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прогрессивная шкала НДФЛ затронет только граждан с высокими доходами, дополнительные деньги пойдут на социальные проекты, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании экспертного совета думского комитета по бюджету и налогам."Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке", — сказал глава Минфина.Он уточнил, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий пока вырабатываются.Дополнительные доходы бюджета в случае изменения налоговых ставок пойдут на социальное развитие и решение важнейших проблем, подчеркнул Силуанов. Россияне "должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги"."Уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в рамках (донастройки. — Прим. ред.) налоговой системы предложения о прогрессии — о прогрессии часто говорят здесь, в этих стенах — не затронули большинство граждан и касались только тех, у кого высокие доходы", — сказал министр.О начале общественной дискуссии по налоговым изменениям сообщил 12 мая глава бюджетного комитета Андрей Макаров.О планах обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе Силуанов заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в конце апреля. Министр тогда подчеркнул, что в работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения. По его словам, еще одна задача налоговой реформы заключается в том, чтобы создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. Кроме того, министр указал на важность сохранения для бизнеса вычетов и стимулов через налоговые ставки.

https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов