https://ria.ru/20240520/nalogi-1947217720.html

Глава "Опоры России" призвал зафиксировать параметры налоговой системы

Глава "Опоры России" призвал зафиксировать параметры налоговой системы - РИА Новости, 20.05.2024

Глава "Опоры России" призвал зафиксировать параметры налоговой системы

Новые параметры налоговой системы должны заработать с 2025 года и быть зафиксированы на следующие шесть лет с тем, чтобы бизнес мог спокойно планировать свою... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:31

2024-05-20T15:31

2024-05-20T15:31

экономика

александр калинин

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новые параметры налоговой системы должны заработать с 2025 года и быть зафиксированы на следующие шесть лет с тем, чтобы бизнес мог спокойно планировать свою деятельность на долгую перспективу, заявил президент "Опоры России" Александр Калинин. "Важно после донастройки налоговой системы заблаговременно зафиксировать ее параметры на ближайшие шесть лет, чтобы они не менялись. Бизнес должен планировать свою деятельность, исходя из долгосрочного прогноза", - сказал он в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его мнению, необходимые решения по донастройке налоговой системы надо принимать в ходе весенней сессии. "Чтобы во втором полугодии бизнес мог сверстать свои бизнес-планы, спланировать свою операционную деятельность, закладывать инвестиции", - подчеркнул Калинин, напомнив, что бизнес за последние годы "серьезно обелился, налоговая система была стабильна". Изменения параметров налоговой системы, по словам главы "Опоры России", должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Но "этот год надо завершить в тех условиях, в которых мы находимся сейчас", - заключил он.

https://ria.ru/20240425/reforma-1942169763.html

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экономика, александр калинин, госдума рф