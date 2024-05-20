https://ria.ru/20240520/nalogi-1947214721.html
Европейский бизнес хочет участвовать в обсуждении налогов, заявил глава АЕБ
Европейский бизнес хочет участвовать в обсуждении налогов, заявил глава АЕБ - РИА Новости, 20.05.2024
Европейский бизнес хочет участвовать в обсуждении налогов, заявил глава АЕБ
Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:20
2024-05-20T15:20
2024-05-20T15:24
экономика
россия
тадзио шиллинг
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений. "Если это не слишком много просить, поскольку мы сегодня присутствуем, то мы были бы рады, если мы могли бы и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию правительства и президента о том, что Россия остается для них открыта", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html
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экономика, россия, тадзио шиллинг, госдума рф
Экономика, Россия, Тадзио Шиллинг, Госдума РФ
Европейский бизнес хочет участвовать в обсуждении налогов, заявил глава АЕБ
Глава АЕБ Шиллинг: бизнес в России хочет участвовать в обсуждении налогов
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Европейский бизнес, работающий в России, хочет продолжать участвовать в обсуждении налоговых изменений, высоко ценит такую возможность, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
В понедельник в Госдуме
проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений.
"Если это не слишком много просить, поскольку мы сегодня присутствуем, то мы были бы рады, если мы могли бы и в дальнейших обсуждениях участвовать. Иностранный бизнес, который сегодня продолжает работать, высоко ценит эту возможность и позицию правительства и президента о том, что Россия остается для них открыта", - сказал он, выступая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.