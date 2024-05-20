https://ria.ru/20240520/mus-1947242710.html

В Израиле назвали действия МУС "кровавым наветом" на еврейское государство

В Израиле назвали действия МУС "кровавым наветом" на еврейское государство - РИА Новости, 20.05.2024

В Израиле назвали действия МУС "кровавым наветом" на еврейское государство

Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:53

2024-05-20T16:53

2024-05-20T17:15

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта наряду с главарями палестинского радикального движения ХАМАС является "переходом красной черты" и "кровавым наветом" на еврейское государство, заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке. Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны", - заявил Гендельман.Ранее в понедельник израильские политики и министры с разных сторон политического спектра выразили возмущение в связи с решением главного прокурора МУС. Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал действия прокурора МУС "историческим позоров" и "лобовой атакой" на жертв резни, устроенной радикалами из ХАМАС 7 октября на юге Израиля, а также на 128 израильских заложников, которые более 7 месяцев удерживаются в секторе Газа. "Я распорядился немедленно создать при министерстве иностранных дел специальный комитет со всеми профессиональными элементами с целью борьбы с решением, которое в первую очередь направлено на то, чтобы связать руки Государству Израиль и лишить его права на самооборону", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба ведомства. Кац также заявил о намерении поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы они выступили против действий главного прокурора МУС и не навязывали израильским лидерам решение суда. Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, Нетаньяху, Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. -0-

https://ria.ru/20240430/ssha-1943098071.html

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в мире, израиль, гаага, ближний восток, исраэль кац, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году