https://ria.ru/20240520/msp-1947131813.html

Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей

Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей - РИА Новости, 20.05.2024

Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей

Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:06

2024-05-20T11:06

2024-05-20T11:06

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин