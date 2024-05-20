https://ria.ru/20240520/msp-1947131813.html
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей
Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:06
2024-05-20T11:06
2024-05-20T11:06
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей
Мишустин: развитие сектора МСП остается приоритетной задачей правительства