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Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей - РИА Новости, 20.05.2024
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11:06 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/msp-1947131813.html
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей
Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:06
2024-05-20T11:06
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал развитие сектора МСП приоритетной задачей

Мишустин: развитие сектора МСП остается приоритетной задачей правительства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Развитие сектора малых и средних предприятий остается одной из приоритетных задач правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство сохраняет в фокусе своего внимания малые и средние предприятия, развитие этого сектора остается одной из наших приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития, которые определены майским новым указом президента", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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