https://ria.ru/20240520/moskva-1947438234.html

Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды

Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2024

Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды

Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-20T16:45

2024-05-20T16:45

2024-05-21T15:08

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москва

непогода

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что во вторник в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240520/moskvy-1947126150.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода