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Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:45 20.05.2024 (обновлено: 15:08 21.05.2024)
https://ria.ru/20240520/moskva-1947438234.html
Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды
Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2024
Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды
Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T16:45
2024-05-21T15:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
непогода
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что во вторник в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода

Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что во вторник в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Благоустройство сквера в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы
Вчера, 10:42
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскванепогода
 
 
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