https://ria.ru/20240520/moskva-1947438234.html
Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды
Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды - РИА Новости, 21.05.2024
Москвичам посоветовали быть внимательными во вторник из-за непогоды
Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T16:45
2024-05-20T16:45
2024-05-21T15:08
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Уточняется, что во вторник в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Жителям и гостям столицы посоветовали быть внимательными на улице во вторник из-за прогнозируемых дождя, грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что во вторник в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.