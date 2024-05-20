https://ria.ru/20240520/moskva-1947194621.html

Инновационные решения хотят внедрить в проект Нагатинской набережной Москвы

Инновационные решения хотят внедрить в проект Нагатинской набережной Москвы - РИА Новости, 20.05.2024

Инновационные решения хотят внедрить в проект Нагатинской набережной Москвы

На Московской неделе интерьера и дизайна соглашение подписали фонд "Московский инновационный кластер" и девелопер ООО "Специализированный застройщик АЛЬФА", в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:08

2024-05-20T14:08

2024-05-20T16:28

москва

сергей собянин

интерьер

дизайн

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На Московской неделе интерьера и дизайна соглашение подписали фонд "Московский инновационный кластер" и девелопер ООО "Специализированный застройщик АЛЬФА", в их планах внедрить инновационные решения в обновление Нагатинской набережной, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия. Речь идет о создании рекреационной зоны в районе Нагатинской набережной. Общий объем финансирования совместного проекта составит более 2 миллиардов рублей. Проект способствует реализации новых инициатив мэра Москвы Сергея Собянина, нацеленных на широкое внедрение инноваций при оформлении нежилых объектов и городских пространств. "Это масштабный пилотный проект, благодаря которому мы поможем подобрать, протестировать и внедрить большое количество новых технологий и решений для будущего тиражирования на других объектах Москвы. Таким образом, мы не только сделаем столицу еще более современной и комфортной, но и простимулируем спрос на отечественные решения", – отметил генеральный директор фонда "Московский инновационный кластер" Алексей Парабучев. Преобразование Нагатинской набережной предполагает реновацию ранее существовавшего на этом месте грузового причала в зону отдыха у воды. В частности, там запроектированы амфитеатр и смотровая площадка, рестораны с панорамным остеклением и открытыми террасами. Зона бассейна и раздевалок будет соседствовать с зоной тихого отдыха у воды, которая будет общедоступна и интересна людям любых возрастов. "Соглашение подчеркивает значимость вовлечения девелоперов в городскую повестку. Мы уже не просто осваиваем участки, а под ключ создаем востребованную социальную инфраструктуру и общедоступные места рекреации, что напрямую влияет на архитектурный облик столицы и благоустройство в целом. Поэтому мы, как компания, отдаем большой приоритет развитию таких пространств, и готовы поддерживать внедрение инноваций и технологических решений, которые необходимы городу", – рассказал гендиректор ООО "Специализированный застройщик АЛЬФА" Денис Коноваленко.

https://ria.ru/20240517/arkhitektor-1946713655.html

https://ria.ru/20240516/moskva-1946537190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, интерьер, дизайн