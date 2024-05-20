https://ria.ru/20240520/mosbirzha-1947138278.html

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля - РИА Новости, 20.05.2024

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля

Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:25

2024-05-20T11:25

2024-05-20T11:26

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 11.15 мск снижается на 7 копеек, до 12,5 рубля, и ранее в ходе торгов уже опускался до 12,49 рубля. Курс доллара к текущему моменту снижается на 31 копейку, до 90,64 рубля, евро - на 15 копеек, до 98,59 рубля.

https://radiosputnik.ru/20240513/dollar-1945715696.html

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2024

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экономика, московская биржа