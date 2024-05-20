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Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля - РИА Новости, 20.05.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:25 20.05.2024 (обновлено: 11:26 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/mosbirzha-1947138278.html
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля - РИА Новости, 20.05.2024
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля
Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:25
2024-05-20T11:26
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 11.15 мск снижается на 7 копеек, до 12,5 рубля, и ранее в ходе торгов уже опускался до 12,49 рубля. Курс доллара к текущему моменту снижается на 31 копейку, до 90,64 рубля, евро - на 15 копеек, до 98,59 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля

Мосбиржа: курс юаня опустился ниже 12,5 рубля, доллар и евро снижаются

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком юаня
Электронное табло со знаком юаня - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Электронное табло со знаком юаня. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется: курс юаня на Московской бирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 26 апреля, доллар снижается до 90,64 рубля, евро – до 98,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 11.15 мск снижается на 7 копеек, до 12,5 рубля, и ранее в ходе торгов уже опускался до 12,49 рубля. Курс доллара к текущему моменту снижается на 31 копейку, до 90,64 рубля, евро - на 15 копеек, до 98,59 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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