https://ria.ru/20240520/moldaviya-1947263747.html

В Молдавии начались штабные учения НАТО Regex 2024

В Молдавии начались штабные учения НАТО Regex 2024 - РИА Новости, 20.05.2024

В Молдавии начались штабные учения НАТО Regex 2024

В Молдавии начались штабные учения НАТО Regex 2024, в рамках которых организуются семинары по подготовке военных в соответствии с западными стандартами,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:11

2024-05-20T18:11

2024-05-20T18:11

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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. В Молдавии начались штабные учения НАТО Regex 2024, в рамках которых организуются семинары по подготовке военных в соответствии с западными стандартами, сообщили в понедельник в пресс-службе молдавского минобороны. Штабные учения Regex 2024 заключаются в организации нескольких семинаров в течение текущего года. Первый семинар состоялся с 16 февраля по 1 марта, второй — с 22 по 26 апреля 2024 года. "Сегодня стартовал третий семинар в рамках регионального штабного учения Regex 2024… Учения организованы при поддержке Командования объединенных сил НАТО в Неаполе (Италия) и направлены на подготовку военных по западным стандартам планирования и проведения учений, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня оперативной совместимости сил в многонациональной среде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. Уточняется, что мероприятие будет проходить с 20 по 24 мая в Агентстве науки и военной памяти с участием около 30 представителей из стран-партнеров НАТО: Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Египта, Иордании, Королевства Бахрейн, Марокко, Казахстана, Пакистана, Туниса, Египта, Мальты, Африканского Союза (Ганы и Бенина), а также штабных офицеров национальной армии Молдавии. В минувшую субботу военный самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины доставил в Кишинев военных для участия в совместных с Молдавией военных учениях "Щит мира". Накануне в Молдавии завершились другие учебные маневры Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они прошли под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвовали 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также были задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240502/ucheniya-1943522106.html

https://ria.ru/20240520/moldaviya-1947159149.html

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944930775.html

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египет

сша

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в мире, справки, молдавия, египет, сша, майя санду, нато, c-130 hercules