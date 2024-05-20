https://ria.ru/20240520/moldaviya-1947159149.html

Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм

Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм

Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, судя по многочисленным военным учениям и военной поддержки,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:05

2024-05-20T12:05

2024-05-20T12:05

молдавия

кишинев

сша

майя санду

нато

парламентская ассамблея совета европы

обсе

c-130 hercules

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, судя по многочисленным военным учениям и военной поддержки, территория республики нужна западным игрокам исключительно в качестве запасного военного плацдарма, такое мнение высказал РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу. Ранее в субботу военный самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины доставил в Кишинев военные для участия в совместных с Молдавией военных учениях "Щит мира". Накануне в Молдавии завершились другие учебные маневры Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они прошили под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвовали 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также были задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules. "Мы наблюдаем, что в последнее время в Молдавии проводятся много военных учений с участием стран НАТО, это не может не беспокоить. В конституции страны прописано, что мы нейтральная страна, на протяжении 30 лет Кишинев выстраивал соответствующую политику. Однако с приходом к власти так называемой прозападной партии мы наблюдаем иную картину. Все больше военных учений, растут финансовые вливания Запада в закупку вооружения для Молдавии. И на этом фоне мы слышим риторику власти о европейской интеграции. Складывается впечатление, что Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, территория республики ему нужна исключительно в качестве запасного военного плацдарма", - сказал эксперт. Общественный деятель отметил, что оппозиция в Молдавии активно продвигает на всевозможных внутренних и зарубежных площадках нейтралитет страны. "Есть ПАСЕ, есть ОБСЕ, членами которых Молдавия является. Депутаты от оппозиции входят в официальные делегации от республики. На форумах и официальных встречах они озвучивают позицию о нейтралитете, напоминают, что этот закон прописан в конституции. Да и на местном уровне проходят различные мероприятия в поддержку нейтралитета. С уверенностью можно констатировать, что результаты такой активности есть, более 60% жителей Молдовы выступают против членства страны в НАТО и ее участия в проектах альянса. Западные партнеры должны считаться с суверенными интересами страны и народа Молдовы", - подчеркнул собеседник агентства. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240518/moldavia-1946928216.html

https://ria.ru/20240519/tauber-1947025653.html

https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html

молдавия

кишинев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, сша, майя санду, нато, парламентская ассамблея совета европы, обсе, c-130 hercules