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Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм - РИА Новости, 20.05.2024
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12:05 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/moldaviya-1947159149.html
Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм
Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм - РИА Новости, 20.05.2024
Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм
Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, судя по многочисленным военным учениям и военной поддержки,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:05
2024-05-20T12:05
молдавия
кишинев
сша
майя санду
нато
парламентская ассамблея совета европы
обсе
c-130 hercules
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, судя по многочисленным военным учениям и военной поддержки, территория республики нужна западным игрокам исключительно в качестве запасного военного плацдарма, такое мнение высказал РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу. Ранее в субботу военный самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины доставил в Кишинев военные для участия в совместных с Молдавией военных учениях "Щит мира". Накануне в Молдавии завершились другие учебные маневры Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они прошили под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвовали 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также были задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules. "Мы наблюдаем, что в последнее время в Молдавии проводятся много военных учений с участием стран НАТО, это не может не беспокоить. В конституции страны прописано, что мы нейтральная страна, на протяжении 30 лет Кишинев выстраивал соответствующую политику. Однако с приходом к власти так называемой прозападной партии мы наблюдаем иную картину. Все больше военных учений, растут финансовые вливания Запада в закупку вооружения для Молдавии. И на этом фоне мы слышим риторику власти о европейской интеграции. Складывается впечатление, что Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, территория республики ему нужна исключительно в качестве запасного военного плацдарма", - сказал эксперт. Общественный деятель отметил, что оппозиция в Молдавии активно продвигает на всевозможных внутренних и зарубежных площадках нейтралитет страны. "Есть ПАСЕ, есть ОБСЕ, членами которых Молдавия является. Депутаты от оппозиции входят в официальные делегации от республики. На форумах и официальных встречах они озвучивают позицию о нейтралитете, напоминают, что этот закон прописан в конституции. Да и на местном уровне проходят различные мероприятия в поддержку нейтралитета. С уверенностью можно констатировать, что результаты такой активности есть, более 60% жителей Молдовы выступают против членства страны в НАТО и ее участия в проектах альянса. Западные партнеры должны считаться с суверенными интересами страны и народа Молдовы", - подчеркнул собеседник агентства. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240518/moldavia-1946928216.html
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молдавия, кишинев, сша, майя санду, нато, парламентская ассамблея совета европы, обсе, c-130 hercules
Молдавия, Кишинев, США, Майя Санду, НАТО, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, C-130 Hercules
Эксперт: Молдавия нужна Западу только как запасной военный плацдарм

Пержу: Запад не станет интегрировать Молдавию в свое экономическое пространство

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, судя по многочисленным военным учениям и военной поддержки, территория республики нужна западным игрокам исключительно в качестве запасного военного плацдарма, такое мнение высказал РИА Новости председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.
Ранее в субботу военный самолет Boeing C-17 национальной воздушной гвардии Северной Каролины доставил в Кишинев военные для участия в совместных с Молдавией военных учениях "Щит мира". Накануне в Молдавии завершились другие учебные маневры Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они прошили под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвовали 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также были задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules.
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"Мы наблюдаем, что в последнее время в Молдавии проводятся много военных учений с участием стран НАТО, это не может не беспокоить. В конституции страны прописано, что мы нейтральная страна, на протяжении 30 лет Кишинев выстраивал соответствующую политику. Однако с приходом к власти так называемой прозападной партии мы наблюдаем иную картину. Все больше военных учений, растут финансовые вливания Запада в закупку вооружения для Молдавии. И на этом фоне мы слышим риторику власти о европейской интеграции. Складывается впечатление, что Запад не заинтересован в интеграции Молдавии в свое экономическое и политическое пространство, территория республики ему нужна исключительно в качестве запасного военного плацдарма", - сказал эксперт.
Общественный деятель отметил, что оппозиция в Молдавии активно продвигает на всевозможных внутренних и зарубежных площадках нейтралитет страны.
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"Есть ПАСЕ, есть ОБСЕ, членами которых Молдавия является. Депутаты от оппозиции входят в официальные делегации от республики. На форумах и официальных встречах они озвучивают позицию о нейтралитете, напоминают, что этот закон прописан в конституции. Да и на местном уровне проходят различные мероприятия в поддержку нейтралитета. С уверенностью можно констатировать, что результаты такой активности есть, более 60% жителей Молдовы выступают против членства страны в НАТО и ее участия в проектах альянса. Западные партнеры должны считаться с суверенными интересами страны и народа Молдовы", - подчеркнул собеседник агентства.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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