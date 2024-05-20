https://ria.ru/20240520/mkad-1947260561.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 20.05.2024

На МКАД загорелся автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на 32-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе затруднено, сообщил... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:57

2024-05-20T17:57

2024-05-20T17:57

происшествия

москва

авто

мкад

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на 32-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе затруднено, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На внешней стороне 32 км МКАД произошло возгорание автомобиля в правом ряду. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,3 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Согласно картам, 32-й км МКАД находится на юге Москвы, в районе Симферопольского шоссе.

https://ria.ru/20240514/pozhar-1945979509.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы