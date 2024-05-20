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На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 20.05.2024
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17:57 20.05.2024
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На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 20.05.2024
На МКАД загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло на 32-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе затруднено, сообщил... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:57
2024-05-20T17:57
происшествия
москва
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на 32-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе затруднено, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На внешней стороне 32 км МКАД произошло возгорание автомобиля в правом ряду. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,3 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Согласно картам, 32-й км МКАД находится на юге Москвы, в районе Симферопольского шоссе.
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происшествия, москва, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД загорелся автомобиль

На внешней стороне 32 км МКАД затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на МКАД
Автомобили на МКАД - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на 32-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе затруднено, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
«
"На внешней стороне 32 км МКАД произошло возгорание автомобиля в правом ряду. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,3 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Согласно картам, 32-й км МКАД находится на юге Москвы, в районе Симферопольского шоссе.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
На внутренней стороне МКАД загорелась машина
14 мая, 18:49
 
ПроисшествияМоскваАвтоМКАДДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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