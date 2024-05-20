https://ria.ru/20240520/mkad-1947260561.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 20.05.2024
На МКАД загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло на 32-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе затруднено, сообщил... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:57
2024-05-20T17:57
2024-05-20T17:57
происшествия
москва
авто
мкад
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на 32-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги, движение в этом районе затруднено, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На внешней стороне 32 км МКАД произошло возгорание автомобиля в правом ряду. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,3 километрах. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Согласно картам, 32-й км МКАД находится на юге Москвы, в районе Симферопольского шоссе.
https://ria.ru/20240514/pozhar-1945979509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, мкад, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Авто, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД загорелся автомобиль
На внешней стороне 32 км МКАД затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля