Рейтинг@Mail.ru
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:26 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/mitropoliya-1947234719.html
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа - РИА Новости, 20.05.2024
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа
Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа было необходимой ей в тот момент шоковой терапией, что понятно РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:26
2024-05-20T16:26
религия
общество
ростовская область
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854790_0:111:3442:2047_1920x0_80_0_0_0d5b6855eec20281a15605f68ed496b8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа было необходимой ей в тот момент шоковой терапией, что понятно любому при рассмотрении фразы в контексте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Ранее в интервью на телеканале "Дон 24" митрополит рассказал, что к нему обратилась женщина, которую спустя 40 лет брака начал раздражать ее муж. Он предложил ей "подсыпать мышьяк ему в еду", а когда она ответила, что не может, посоветовал терпеть. "Если посмотреть всю программу, совершенно очевидно, что владыка осуществляет прием шоковой терапии… Это такая риторическая фигура, которая позволяет человека немного отрезвить", - сказал собеседник агентства, добавив, что доведение ситуации до абсурда часто используется в речи наряду с другими литературными приемами. Петровский отметил, что в соцсетях фраза была вырвана из контекста ради скандального заголовка, и если посмотреть программу целиком, любому станет понятно, о чем именно шла речь.
https://ria.ru/20230110/religiya-1843804292.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854790_427:0:3156:2047_1920x0_80_0_0_f54c7b7104e79d7bcab089c4969e04a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростовская область, русская православная церковь
Религия, Общество, Ростовская область, Русская православная церковь
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа

Митрополия назвала предложение прихожанке отравить мужа шоковой терапией

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСобор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа было необходимой ей в тот момент шоковой терапией, что понятно любому при рассмотрении фразы в контексте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Ранее в интервью на телеканале "Дон 24" митрополит рассказал, что к нему обратилась женщина, которую спустя 40 лет брака начал раздражать ее муж. Он предложил ей "подсыпать мышьяк ему в еду", а когда она ответила, что не может, посоветовал терпеть.
"Если посмотреть всю программу, совершенно очевидно, что владыка осуществляет прием шоковой терапии… Это такая риторическая фигура, которая позволяет человека немного отрезвить", - сказал собеседник агентства, добавив, что доведение ситуации до абсурда часто используется в речи наряду с другими литературными приемами.
Петровский отметил, что в соцсетях фраза была вырвана из контекста ради скандального заголовка, и если посмотреть программу целиком, любому станет понятно, о чем именно шла речь.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Священник прокомментировал слова Шумкова о "пинке животворящем"
10 января 2023, 08:37
 
РелигияОбществоРостовская областьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала