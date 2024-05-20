https://ria.ru/20240520/mitropoliya-1947234719.html
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа - РИА Новости, 20.05.2024
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа
Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа было необходимой ей в тот момент шоковой терапией, что понятно РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:26
2024-05-20T16:26
2024-05-20T16:26
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа было необходимой ей в тот момент шоковой терапией, что понятно любому при рассмотрении фразы в контексте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Ранее в интервью на телеканале "Дон 24" митрополит рассказал, что к нему обратилась женщина, которую спустя 40 лет брака начал раздражать ее муж. Он предложил ей "подсыпать мышьяк ему в еду", а когда она ответила, что не может, посоветовал терпеть. "Если посмотреть всю программу, совершенно очевидно, что владыка осуществляет прием шоковой терапии… Это такая риторическая фигура, которая позволяет человека немного отрезвить", - сказал собеседник агентства, добавив, что доведение ситуации до абсурда часто используется в речи наряду с другими литературными приемами. Петровский отметил, что в соцсетях фраза была вырвана из контекста ради скандального заголовка, и если посмотреть программу целиком, любому станет понятно, о чем именно шла речь.
https://ria.ru/20230110/religiya-1843804292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, русская православная церковь
Религия, Общество, Ростовская область, Русская православная церковь
Митрополия прокомментировала предложение прихожанке отравить мужа
Митрополия назвала предложение прихожанке отравить мужа шоковой терапией
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Предложение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) прихожанке отравить мужа было необходимой ей в тот момент шоковой терапией, что понятно любому при рассмотрении фразы в контексте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Ранее в интервью на телеканале "Дон 24" митрополит рассказал, что к нему обратилась женщина, которую спустя 40 лет брака начал раздражать ее муж. Он предложил ей "подсыпать мышьяк ему в еду", а когда она ответила, что не может, посоветовал терпеть.
"Если посмотреть всю программу, совершенно очевидно, что владыка осуществляет прием шоковой терапии… Это такая риторическая фигура, которая позволяет человека немного отрезвить", - сказал собеседник агентства, добавив, что доведение ситуации до абсурда часто используется в речи наряду с другими литературными приемами.
Петровский отметил, что в соцсетях фраза была вырвана из контекста ради скандального заголовка, и если посмотреть программу целиком, любому станет понятно, о чем именно шла речь.