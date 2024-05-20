https://ria.ru/20240520/miting-1947260117.html

В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси

В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси

Сотни жителей иранской столицы собрались на траурный митинг, проходящий на одной из самых известных площадей Тегерана, Вали Аср, в память о погибших накануне в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:56

2024-05-20T17:56

2024-05-20T17:56

в мире

иран

азербайджан

тебриз

али хаменеи

хосейн амир абдоллахиан

касем сулеймани

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы собрались на траурный митинг, проходящий на одной из самых известных площадей Тегерана, Вали Аср, в память о погибших накануне в авиакатастрофе президенте страны Эбрахиме Раиси и его спутниках, передает корреспондент РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. На тегеранской площади Вали Аср и вокруг нее собрались сотни людей - они пришли целыми семьями, с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Многие из пришедших держат в руках плакаты с портретами жертв авиакатастрофы, изображения предыдущего и действующего Верховных лидеров Ирана - имама Рухоллы Хомейни и аятоллы Али Хаменеи - и фотографии Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), который погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. И мужчины, и женщины, принимающие участие в митинге, не сдерживают слез. Благоговейную тишину, окутавшую площадь, полную одетых в траур людей, нарушает лишь мягкий голос ведущего - тот обращается к ушедшему президенту, словно к близкому другу, с теплотой перечисляя его труды, заслуги и ежедневные заботы. Лишь изредка, во время упоминания о врагах Ирана, его голос становится жестче. В эти моменты его слова встречают восторженный отклик присутствующих, вскидывающих над головой руку, сжатую в кулак, и громко произносящих клятву в верности Верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи. Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947064696.html

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Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана проходит в центре Тегерана 2024-05-20T17:56 true PT0M32S

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в мире, иран, азербайджан, тебриз, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, касем сулеймани, крушение вертолета президента ирана, тегеран (город)