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В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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17:56 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/miting-1947260117.html
В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси
В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси
Сотни жителей иранской столицы собрались на траурный митинг, проходящий на одной из самых известных площадей Тегерана, Вали Аср, в память о погибших накануне в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:56
2024-05-20T17:56
в мире
иран
азербайджан
тебриз
али хаменеи
хосейн амир абдоллахиан
касем сулеймани
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы собрались на траурный митинг, проходящий на одной из самых известных площадей Тегерана, Вали Аср, в память о погибших накануне в авиакатастрофе президенте страны Эбрахиме Раиси и его спутниках, передает корреспондент РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. На тегеранской площади Вали Аср и вокруг нее собрались сотни людей - они пришли целыми семьями, с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Многие из пришедших держат в руках плакаты с портретами жертв авиакатастрофы, изображения предыдущего и действующего Верховных лидеров Ирана - имама Рухоллы Хомейни и аятоллы Али Хаменеи - и фотографии Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), который погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. И мужчины, и женщины, принимающие участие в митинге, не сдерживают слез. Благоговейную тишину, окутавшую площадь, полную одетых в траур людей, нарушает лишь мягкий голос ведущего - тот обращается к ушедшему президенту, словно к близкому другу, с теплотой перечисляя его труды, заслуги и ежедневные заботы. Лишь изредка, во время упоминания о врагах Ирана, его голос становится жестче. В эти моменты его слова встречают восторженный отклик присутствующих, вскидывающих над головой руку, сжатую в кулак, и громко произносящих клятву в верности Верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи. Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947064696.html
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Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана
Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана проходит в центре Тегерана
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в мире, иран, азербайджан, тебриз, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, касем сулеймани, крушение вертолета президента ирана, тегеран (город)
В мире, Иран, Азербайджан, Тебриз, Али Хаменеи, Хосейн Амир Абдоллахиан, Касем Сулеймани, Крушение вертолета президента Ирана, Тегеран (город)
В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси

Сотни жителей Тегерана собрались на траурный митинг в память о президенте Раиси

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы собрались на траурный митинг, проходящий на одной из самых известных площадей Тегерана, Вали Аср, в память о погибших накануне в авиакатастрофе президенте страны Эбрахиме Раиси и его спутниках, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
На тегеранской площади Вали Аср и вокруг нее собрались сотни людей - они пришли целыми семьями, с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Многие из пришедших держат в руках плакаты с портретами жертв авиакатастрофы, изображения предыдущего и действующего Верховных лидеров Ирана - имама Рухоллы Хомейни и аятоллы Али Хаменеи - и фотографии Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), который погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.
И мужчины, и женщины, принимающие участие в митинге, не сдерживают слез. Благоговейную тишину, окутавшую площадь, полную одетых в траур людей, нарушает лишь мягкий голос ведущего - тот обращается к ушедшему президенту, словно к близкому другу, с теплотой перечисляя его труды, заслуги и ежедневные заботы. Лишь изредка, во время упоминания о врагах Ирана, его голос становится жестче. В эти моменты его слова встречают восторженный отклик присутствующих, вскидывающих над головой руку, сжатую в кулак, и громко произносящих клятву в верности Верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
СМИ: инцидент с вертолетом лидера Ирана произошел в деликатный момент
19 мая, 22:15
 
В миреИранАзербайджанТебризАли ХаменеиХосейн Амир АбдоллахианКасем СулейманиКрушение вертолета президента ИранаТегеран (город)
 
 
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