В Тегеране проходит траурный митинг в память о Раиси
Сотни жителей Тегерана собрались на траурный митинг в память о президенте Раиси
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы собрались на траурный митинг, проходящий на одной из самых известных площадей Тегерана, Вали Аср, в память о погибших накануне в авиакатастрофе президенте страны Эбрахиме Раиси и его спутниках, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. 21 мая в Тебризе пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город.
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19 июня 2021, 15:48
На тегеранской площади Вали Аср и вокруг нее собрались сотни людей - они пришли целыми семьями, с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Многие из пришедших держат в руках плакаты с портретами жертв авиакатастрофы, изображения предыдущего и действующего Верховных лидеров Ирана - имама Рухоллы Хомейни и аятоллы Али Хаменеи - и фотографии Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), который погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.
И мужчины, и женщины, принимающие участие в митинге, не сдерживают слез. Благоговейную тишину, окутавшую площадь, полную одетых в траур людей, нарушает лишь мягкий голос ведущего - тот обращается к ушедшему президенту, словно к близкому другу, с теплотой перечисляя его труды, заслуги и ежедневные заботы. Лишь изредка, во время упоминания о врагах Ирана, его голос становится жестче. В эти моменты его слова встречают восторженный отклик присутствующих, вскидывающих над головой руку, сжатую в кулак, и громко произносящих клятву в верности Верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 Конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.