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Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой - РИА Новости, 20.05.2024
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18:01 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/mishustin-1947262035.html
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник приедет в Нижний Новгород, где примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России"... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:01
2024-05-20T18:01
экономика
нижний новгород
нижегородская область
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник приедет в Нижний Новгород, где примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщила пресс-служба кабмина. "Двадцать первого мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Председатель правительства выступит на пленарной сессии, посвящённой технологической независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских и ряда зарубежных компаний", - говорится в сообщении. Также в графике Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В мероприятиях рабочей поездки примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Прямая трансляция пленарной сессии ЦИПР-2024 будет транслироваться на официальных интернет-ресурсах правительства.
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экономика, нижний новгород, нижегородская область, россия, михаил мишустин, глеб никитин
Экономика, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Михаил Мишустин, Глеб Никитин
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой

Мишустин во вторник примет участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник приедет в Нижний Новгород, где примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать первого мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Председатель правительства выступит на пленарной сессии, посвящённой технологической независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских и ряда зарубежных компаний", - говорится в сообщении. Также в графике Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
В мероприятиях рабочей поездки примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Прямая трансляция пленарной сессии ЦИПР-2024 будет транслироваться на официальных интернет-ресурсах правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки Развитие фотоники в госкорпорации Росатом в Национальном центре физики и математики в Сарове. 20 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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ЭкономикаНижний НовгородНижегородская областьРоссияМихаил МишустинГлеб Никитин
 
 
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