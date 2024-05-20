https://ria.ru/20240520/mishustin-1947262035.html
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник приедет в Нижний Новгород, где примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России"... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:01
2024-05-20T18:01
2024-05-20T18:01
экономика
нижний новгород
нижегородская область
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михаил мишустин
глеб никитин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник приедет в Нижний Новгород, где примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщила пресс-служба кабмина. "Двадцать первого мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Председатель правительства выступит на пленарной сессии, посвящённой технологической независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских и ряда зарубежных компаний", - говорится в сообщении. Также в графике Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В мероприятиях рабочей поездки примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Прямая трансляция пленарной сессии ЦИПР-2024 будет транслироваться на официальных интернет-ресурсах правительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижний новгород, нижегородская область, россия, михаил мишустин, глеб никитин
Экономика, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Михаил Мишустин, Глеб Никитин
Мишустин во вторник посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой
Мишустин во вторник примет участие в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник приедет в Нижний Новгород, где примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать первого мая в Нижнем Новгороде Михаил Мишустин примет участие в работе IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Председатель правительства выступит на пленарной сессии, посвящённой технологической независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских и ряда зарубежных компаний", - говорится в сообщении. Также в графике Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
В мероприятиях рабочей поездки примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров
, вице-премьеры Дмитрий Григоренко
, Дмитрий Чернышенко
, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
и министр промышленности и торговли Антон Алиханов
.
Прямая трансляция пленарной сессии ЦИПР-2024 будет транслироваться на официальных интернет-ресурсах правительства.