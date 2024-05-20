https://ria.ru/20240520/migranty-1946623510.html

"Все из-за них". Ближайший партнер Киева резко отказал Брюсселю

"Все из-за них". Ближайший партнер Киева резко отказал Брюсселю - РИА Новости, 20.05.2024

"Все из-за них". Ближайший партнер Киева резко отказал Брюсселю

Польша больше не принимает мигрантов, несмотря на новые законы Евросоюза. Объясняют это тем, что в стране и так много украинских беженцев. Более того, в Варшаве РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:03

польша

брюссель

варшава

дональд туск

евросоюз

европарламент

юнеско

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Польша больше не принимает мигрантов, несмотря на новые законы Евросоюза. Объясняют это тем, что в стране и так много украинских беженцев. Более того, в Варшаве намерены потребовать у Брюсселя деньги на укрепление границы. Что из этого выйдет — в материале РИА Новости.Польское исключениеВ ЕС приняли пакт о миграции и убежище. Там десять постановлений о порядке приема беженцев. Разрабатывали с 2015-го. После жарких дебатов Европарламент одобрил эти документы. Польша и Венгрия были категорически против, но к ним не прислушались.Пакт призван распределить миграционную нагрузку. Если у кого-то слишком много беженцев, их обязан принять кто-то другой. Количественные параметры "механизма солидарности" определяет Европейская комиссия.Министр финансов Польши Анджей Доманьски указал, что утвержденные документы не учитывает ситуацию на белорусской границе. Там с середины 2021-го накопилось много выходцев с Ближнего Востока, Азии и Африки. В Варшаве насчитали более 80 тысяч попыток нелегального проникновения на территорию ЕС.Премьер Дональд Туск подчеркнул: Польша никого к себе не пустит. В пакте такую ситуацию предусмотрели. За отказ полагается материальная компенсация по 20 тысяч евро на человека. В Варшаве не согласны и на это."Мы ни за что не будем платить, нам не придется принимать никаких мигрантов, прибывающих с других направлений, и Европейский союз не наложит на нас никаких квот", — уверенно заявил Туск.И юридические основания для этого есть. Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон отметила: поскольку в Польше много украинцев, можно обсудить частичное или полное освобождение от обязательств.Границы ключВ Польше очень серьезно относятся к проблеме миграции. В 2022-м приняли решение о возведении почти двухсоткилометровой стены высотой 5,5 метра вдоль границы с Белоруссией. Стоимость — 278 миллионов долларов. Часть забора предстоит соорудить в реликтовой Беловежской пуще, что вызвало протесты экологов. ЮНЕСКО в марте отправила туда инспекторов. Вердикт вынесут в июле.Министерство обороны собирается выделить еще 370 миллионов, чтобы сделать заграждение непроходимым. Об этом сообщил замглавы ведомства Цезарий Томчик. Туск не возражает. "Когда речь идет о безопасности", ограничений в ресурсах быть не должно, пояснил он.При этом в Варшаве рассчитывают, что расходы на строительство дополнительных укреплений покроет Брюссель. "Это ведь граница ЕС", — подчеркивает премьер.Национальный эгоизм"Не впервые Польша отказывается участвовать в проектах, связанных с мигрантами, — напоминает в беседе с РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Варшава продолжит придерживаться такой линии и будет очень неохотно реагировать на подобные инициативы Брюсселя".По словам политолога, польские власти понимают, что из-за ситуации на Украине поток беженцев оттуда усилится. При этом миграционная политика Евросоюза не является исключительной компетенцией Брюсселя — она совместная. Центр только предлагает инициативы, а решают уже сами страны."Венгрия, Словакия и Румыния тут сходятся с Польшей. Им не хочется принимать этих людей. Это требует затрат логистического и инфраструктурного плана, расходов на жилье и страховки. Проблем хватает у собственного населения. Польское общество достаточно оппозиционно к Брюсселю. Полякам присущ национальный эгоизм, они не очень расположены к лицам африканской или какой-нибудь другой "небелой" национальности", — добавляет специалист.Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский считает, что украинские мигранты — серьезный аргумент для Брюсселя. "Вроде бы на душу населения Польша — первая в Европе по количеству иностранцев. В Варшаве не опасаются обострения с Брюсселем, так как общество ждет именно этого. По социологическим исследованиям, большинство избирателей тут единодушны", — объясняет он.Украинцев в Польше принимают более охотно, потому что они культурно близкие и настроены на интеграцию. Официально под "временной защитой" в Польше находятся более 950 тысяч украинцев. Однако в стране усиливается раздражение. По данным лаборатории IBRiS, более 50% поляков выступают за высылку украинских призывников на родину."Формально разницы между мигрантами с Украины и Ближнего Востока нет. Поэтому определенная логика у Варшавы есть. У властей на руках цифры, с которыми они готовы защищать свою позицию, так что на какие-то уступки Брюссель пойдет, тем более что у Туска там хорошие позиции. Он понимает, как с ними договариваться", — уточняет Неменский.А вот компенсацию за укрепление границы дадут вряд ли. Строительство стен для защиты от мигрантов сейчас в западном мире "не в моде". В Варшаве это понимают. Куда важнее решить миграционный вопрос в целом. Для страны это имеет большое финансовое и социально-политическое значение.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html

польша

брюссель

варшава

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польша, брюссель, варшава, дональд туск, евросоюз, европарламент, юнеско