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В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ - РИА Новости, 20.05.2024
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07:05 20.05.2024 (обновлено: 11:41 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/mgu-1947089767.html
В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ
В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ - РИА Новости, 20.05.2024
В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ
Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируется, следует из проекта... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:05
2024-05-20T11:41
словения
россия
москва
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируется, следует из проекта постановления правительства России. "Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу", — говорится в документе. В 14 пункте устава МГУ перечислены зарубежные филиалы вуза, в девятом абзаце указан филиал в Словении.В пресс-службе Минобрнауки РИА Новости подтвердили, что проект постановления "разработан в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета". В феврале 2017 года глава МИД Словении во время визита в Москву подписал с ректором МГУ Виктором Садовничим меморандум о взаимопонимании об общих принципах создания словенского филиала университета. Он стал его первым зарубежным представительством в Европе, функционируя на базе Приморского университета в Копере.
https://ria.ru/20240513/mgu-1945494396.html
https://ria.ru/20240411/symonds-1939414108.html
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словения, россия, москва, виктор садовничий
Словения, Россия, Москва, Виктор Садовничий
В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ

Единственный европейский филиал МГУ в городе Копер в Словении ликвидируют

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВид на здание МГУ
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Вид на здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируется, следует из проекта постановления правительства России.
"Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу", — говорится в документе. В 14 пункте устава МГУ перечислены зарубежные филиалы вуза, в девятом абзаце указан филиал в Словении.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МГУ занял самое высокое место среди российских вузов
13 мая, 07:18
В пресс-службе Минобрнауки РИА Новости подтвердили, что проект постановления "разработан в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета".
В феврале 2017 года глава МИД Словении во время визита в Москву подписал с ректором МГУ Виктором Садовничим меморандум о взаимопонимании об общих принципах создания словенского филиала университета. Он стал его первым зарубежным представительством в Европе, функционируя на базе Приморского университета в Копере.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
11 апреля, 17:25
 
СловенияРоссияМоскваВиктор Садовничий
 
 
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