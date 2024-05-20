https://ria.ru/20240520/mgu-1947089767.html

В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ

В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ - РИА Новости, 20.05.2024

В Словении ликвидируют единственный европейский филиал МГУ

Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируется, следует из проекта... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T07:05

2024-05-20T07:05

2024-05-20T11:41

словения

россия

москва

виктор садовничий

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Единственный европейский филиал Московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидируется, следует из проекта постановления правительства России. "Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу", — говорится в документе. В 14 пункте устава МГУ перечислены зарубежные филиалы вуза, в девятом абзаце указан филиал в Словении.В пресс-службе Минобрнауки РИА Новости подтвердили, что проект постановления "разработан в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета". В феврале 2017 года глава МИД Словении во время визита в Москву подписал с ректором МГУ Виктором Садовничим меморандум о взаимопонимании об общих принципах создания словенского филиала университета. Он стал его первым зарубежным представительством в Европе, функционируя на базе Приморского университета в Копере.

https://ria.ru/20240513/mgu-1945494396.html

https://ria.ru/20240411/symonds-1939414108.html

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словения, россия, москва, виктор садовничий