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В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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16:00 20.05.2024 (обновлено: 16:09 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/memorial-1947227299.html
В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана
В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана
Мемориал в память о трагически погибших президенте Исламской Республики Иран Эбрахиме Раиси и его спутниках появился в Казани у здания, в котором располагается... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:00
2024-05-20T16:09
иран
россия
казань
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
мохаммад мохбер
крушение вертолета президента ирана
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Мемориал в память о трагически погибших президенте Исламской Республики Иран Эбрахиме Раиси и его спутниках появился в Казани у здания, в котором располагается генеральное консульство Ирана, передает корреспондент РИА Новости. Цветы к мемориалу возложили вице-премьер Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко, генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, представители аппарата главы Татарстана, сотрудники консульства, иранские студенты, обучающиеся в Казани, бизнесмены. "Это большая потеря не только для Ирана, но и для России в целом и в частности для Татарстана. Господин Раиси… с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана", - сказал Коробченко журналистам. По словам вице-премьера Татарстана, за последние несколько лет Россия и Иран существенно сблизились, и Иран открыто делился своим опытом. Коробченко отметил, что Татарстан продолжит укреплять взаимодействие с Ираном. "Мы потеряли тех людей, которые активно работали на взаимодействие России и Ирана", - сказал генконсул Ирана. Он отметил, что к Татарстану и развитию сотрудничества с республикой у Раиси было особое отношение. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html
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иран, россия, казань, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана, республика татарстан (татарстан)
Иран, Россия, Казань, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Мохаммад Мохбер, Крушение вертолета президента Ирана, Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана

В Казани около генконсульства Ирана появился мемориал в память о погибшем Раиси

© Фото : РИА НовостиМемориал в память о погибшем президенте Ирана в Казани
Мемориал в память о погибшем президенте Ирана в Казани - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : РИА Новости
Мемориал в память о погибшем президенте Ирана в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Мемориал в память о трагически погибших президенте Исламской Республики Иран Эбрахиме Раиси и его спутниках появился в Казани у здания, в котором располагается генеральное консульство Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Цветы к мемориалу возложили вице-премьер Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко, генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, представители аппарата главы Татарстана, сотрудники консульства, иранские студенты, обучающиеся в Казани, бизнесмены.
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
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"Это большая потеря не только для Ирана, но и для России в целом и в частности для Татарстана. Господин Раиси… с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана", - сказал Коробченко журналистам.
По словам вице-премьера Татарстана, за последние несколько лет Россия и Иран существенно сблизились, и Иран открыто делился своим опытом. Коробченко отметил, что Татарстан продолжит укреплять взаимодействие с Ираном.
"Мы потеряли тех людей, которые активно работали на взаимодействие России и Ирана", - сказал генконсул Ирана.
Он отметил, что к Татарстану и развитию сотрудничества с республикой у Раиси было особое отношение.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Вчера, 12:26
 
ИранРоссияКазаньХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевМохаммад МохберКрушение вертолета президента ИранаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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