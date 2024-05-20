https://ria.ru/20240520/memorial-1947227299.html

В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана

В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана

Мемориал в память о трагически погибших президенте Исламской Республики Иран Эбрахиме Раиси и его спутниках появился в Казани у здания, в котором располагается... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:00

2024-05-20T16:00

2024-05-20T16:09

иран

россия

казань

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

мохаммад мохбер

крушение вертолета президента ирана

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Мемориал в память о трагически погибших президенте Исламской Республики Иран Эбрахиме Раиси и его спутниках появился в Казани у здания, в котором располагается генеральное консульство Ирана, передает корреспондент РИА Новости. Цветы к мемориалу возложили вице-премьер Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко, генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, представители аппарата главы Татарстана, сотрудники консульства, иранские студенты, обучающиеся в Казани, бизнесмены. "Это большая потеря не только для Ирана, но и для России в целом и в частности для Татарстана. Господин Раиси… с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана", - сказал Коробченко журналистам. По словам вице-премьера Татарстана, за последние несколько лет Россия и Иран существенно сблизились, и Иран открыто делился своим опытом. Коробченко отметил, что Татарстан продолжит укреплять взаимодействие с Ираном. "Мы потеряли тех людей, которые активно работали на взаимодействие России и Ирана", - сказал генконсул Ирана. Он отметил, что к Татарстану и развитию сотрудничества с республикой у Раиси было особое отношение. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

https://ria.ru/20240520/peskov-1947165541.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, казань, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана, республика татарстан (татарстан)