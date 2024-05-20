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Второй самолет МЧС вылетел в иранский Тебриз

Второй самолет МЧС вылетел в иранский Тебриз - РИА Новости, 20.05.2024

Второй самолет МЧС вылетел в иранский Тебриз

Второй самолет Ил-76 МЧС России с вертолетом на борту вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:48

2024-05-20T05:48

2024-05-20T05:48

россия

иран

тебриз

хосейн амир абдоллахиан

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Второй самолет Ил-76 МЧС России с вертолетом на борту вылетел из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз для оказания помощи в поиске пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Второй спецборт МЧС России вылетел из Москвы в Тебриз. Самолет Ил-76 доставит к месту проведения поиско-спасательной операции в Иране специалистов МЧС России и вертолет отряда "Центроспас", для осуществления поиска с воздуха", - говорится в сообщении. МЧС уточняет, что самолет доставит 47 специалистов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947086611.html

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россия, иран, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, крушение вертолета президента ирана