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МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран
МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран - РИА Новости, 20.05.2024
МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран
МЧС России показало кадры погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в транспортный самолет Ил-76 для доставки в Иран в район поисков вертолёта с президентом страны РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:49
2024-05-20T02:49
2024-05-20T02:49
россия
иран
жуковский
хосейн амир абдоллахиан
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. МЧС России показало кадры погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в транспортный самолет Ил-76 для доставки в Иран в район поисков вертолёта с президентом страны Эбрахимом Раиси и оказания помощи в поисково-спасательной операции. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета. В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники и подготовка к вылету в Тебриз. На кадрах видна погрузка вертолета МЧС РФ в самолет с помощью специального крепления.
россия
иран
жуковский
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россия, иран, жуковский, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, крушение вертолета президента ирана
Россия, Иран, Жуковский, Хосейн Амир Абдоллахиан, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Крушение вертолета президента Ирана
МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран
МЧС показало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в район поисков Раиси