https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html

МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран

МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран - РИА Новости, 20.05.2024

МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран

МЧС России показало кадры погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в транспортный самолет Ил-76 для доставки в Иран в район поисков вертолёта с президентом страны РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:49

2024-05-20T02:49

2024-05-20T02:49

россия

иран

жуковский

хосейн амир абдоллахиан

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. МЧС России показало кадры погрузки вертолёта отряда "Центроспас" в транспортный самолет Ил-76 для доставки в Иран в район поисков вертолёта с президентом страны Эбрахимом Раиси и оказания помощи в поисково-спасательной операции. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета. В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники и подготовка к вылету в Тебриз. На кадрах видна погрузка вертолета МЧС РФ в самолет с помощью специального крепления.

россия

иран

жуковский

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россия, иран, жуковский, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, крушение вертолета президента ирана