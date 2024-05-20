https://ria.ru/20240520/mariupol-1947290977.html

В Мариуполе прошел митинг ко второй годовщине освобождения города

В Мариуполе прошел митинг ко второй годовщине освобождения города - РИА Новости, 20.05.2024

В Мариуполе прошел митинг ко второй годовщине освобождения города

Торжественный митинг прошел в Мариуполе по случаю второй годовщины освобождения города от украинских неонацистов, состоялось возложение цветов к памятнику... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:54

2024-05-20T20:54

2024-05-20T21:05

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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Торжественный митинг прошел в Мариуполе по случаю второй годовщины освобождения города от украинских неонацистов, состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам "Азовстали", передает корреспондент РИА Новости. Памятник установлен у проходной завода "Азовсталь". В этом месте собрались представители городской администрации, молодежных и волонтерских организаций, участники спецоперации, а также жители города. Участники акции почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к памятнику и развернули 30-метровое Знамя Победы. "Сегодня мы вместе встречаем вторую годовщину освобождения нашего родного города от неонацистов. Именно 20 мая под объединенным натиском войск Донецкой Народной Республики и вооруженных сил Российской Федерации на территории комбината "Азовсталь" капитулировали остатки боевиков и террористы "Азова" (запрещенная в России террористическая организация - ред.) массово сдались в плен", - сказал глава администрации города Александр Степанов. Он отметил, что 20 мая для жителей города - особый день, символизирующий единство русского народа, его силу и мощь. "Здесь хочется жить и растить детей. Уверен, приморский город, который на глазах буквально восстает из пепла, будет и дальше развиваться, процветать и оставаться настоящим символом единения нашего народа в российском Донбассе", - заключил он. На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов"*. В ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. Двадцатое мая стало днем полного освобождения Мариуполя от украинских формирований.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240309/pamyatnik-1932062288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торжественный митинг в Мариуполе по случаю второй годовщины освобождения города Торжественный митинг прошел в Мариуполе по случаю второй годовщины освобождения города от украинских неонацистов, передает корреспондент РИА Новости 2024-05-20T20:54 true PT1M57S

100-метровый флаг России на центральной площади Мариуполя в честь второй годовщины освобождения города На центральной площади Мариуполя в честь второй годовщины освобождения города был развернут 100-метровый флаг России, привезенный из Москвы жителями города-героя Волгограда. Также в городе прошел праздничный автопробег. 2024-05-20T20:54 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, александра степанова (фигурное катание)