https://ria.ru/20240520/makron-1947076681.html

СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии

СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил очередное заседание совета по обороне и национальной безопасности страны в связи с ситуацией в Новой Каледонии,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T01:39

2024-05-20T01:39

2024-05-20T06:11

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил очередное заседание совета по обороне и национальной безопасности страны в связи с ситуацией в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, на понедельник, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "Эммануэль Макрон созвал новый совет обороны и национальной безопасности в понедельник в 18:30 (19.30 мск) "для обсуждения ситуации в Новой Каледонии", где в результате беспорядков за шесть дней погибли шесть человек", — отмечает телеканал.В понедельник 13 мая мирная демонстрация в столице территории Нумеа переросла в погромы: были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли.Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.Протесты организованы сторонниками независимости острова — коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html

https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html

новая каледония

франция

тихий океан

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в мире, новая каледония, франция, тихий океан, эммануэль макрон