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СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии - РИА Новости, 20.05.2024
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01:39 20.05.2024 (обновлено: 06:11 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/makron-1947076681.html
СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии
СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил очередное заседание совета по обороне и национальной безопасности страны в связи с ситуацией в Новой Каледонии,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T01:39
2024-05-20T06:11
в мире
новая каледония
франция
тихий океан
эммануэль макрон
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил очередное заседание совета по обороне и национальной безопасности страны в связи с ситуацией в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, на понедельник, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. &quot;Эммануэль Макрон созвал новый совет обороны и национальной безопасности в понедельник в 18:30 (19.30 мск) &quot;для обсуждения ситуации в Новой Каледонии&quot;, где в результате беспорядков за шесть дней погибли шесть человек&quot;, — отмечает телеканал.В понедельник 13 мая мирная демонстрация в столице территории Нумеа переросла в погромы: были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли.Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.Протесты организованы сторонниками независимости острова — коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html
https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html
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в мире, новая каледония, франция, тихий океан, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Тихий океан, Эммануэль Макрон
СМИ: Макрон назначил совет по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии

BFMTV: Макрон назначил заседание совета обороны из-за ситуации в Новой Каледонии

© AP Photo / Nicolas JobДым над Нумеа, Новая Каледония
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Nicolas Job
Дым над Нумеа, Новая Каледония. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил очередное заседание совета по обороне и национальной безопасности страны в связи с ситуацией в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, на понедельник, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
«

"Эммануэль Макрон созвал новый совет обороны и национальной безопасности в понедельник в 18:30 (19.30 мск) "для обсуждения ситуации в Новой Каледонии", где в результате беспорядков за шесть дней погибли шесть человек", — отмечает телеканал.

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В понедельник 13 мая мирная демонстрация в столице территории Нумеа переросла в погромы: были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Шесть человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова — коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
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