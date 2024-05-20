https://ria.ru/20240520/makeevka-1947201409.html
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС - РИА Новости, 20.05.2024
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС
Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) получила повреждения в результате ракетного обстрела Макеевки, три человека пострадали, сообщило министерство... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:34
2024-05-20T14:34
2024-05-20T14:45
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) получила повреждения в результате ракетного обстрела Макеевки, три человека пострадали, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на севере Макеевки повреждена частная АЗС. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в понедельник в 12.20 выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС, пострадали три человека