https://ria.ru/20240520/makeevka-1947201409.html

При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС

При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС - РИА Новости, 20.05.2024

При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС

Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) получила повреждения в результате ракетного обстрела Макеевки, три человека пострадали, сообщило министерство... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:34

2024-05-20T14:34

2024-05-20T14:45

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) получила повреждения в результате ракетного обстрела Макеевки, три человека пострадали, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на севере Макеевки повреждена частная АЗС. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в понедельник в 12.20 выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html

https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия