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При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 20.05.2024 (обновлено: 14:45 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/makeevka-1947201409.html
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС - РИА Новости, 20.05.2024
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС
Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) получила повреждения в результате ракетного обстрела Макеевки, три человека пострадали, сообщило министерство... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:34
2024-05-20T14:45
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) получила повреждения в результате ракетного обстрела Макеевки, три человека пострадали, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на севере Макеевки повреждена частная АЗС. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в понедельник в 12.20 выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944872315.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС

При ракетном обстреле Макеевки повреждена частная АЗС, пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Частная автомобильная заправочная станция (АЗС) получила повреждения в результате ракетного обстрела Макеевки, три человека пострадали, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на севере Макеевки повреждена частная АЗС. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Жительница белгородского Шебекино рассказала об обстреле ВСУ
19 мая, 22:45
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в понедельник в 12.20 выпустили одну ракету из РСЗО по Кировскому району Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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9 мая, 09:48
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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