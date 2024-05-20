На Минск обрушился сильный ливень
На Минск обрушился сильный ливень, вода попала на своды станции метро
Последствия сильного ливня . Архивное фото
МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Сильный ливень прошел в Минске, из-за подтоплений улиц приостанавливалось движение общественного транспорта по ряду улиц, дождевая вода протекла через своды оной из станций метро.
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"В связи с сильным ливнем произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина". Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минского метрополитена. На движение поездов это не повлияло.
Минсктранс сообщил о подтоплениях участков дорог в столице Белоруссии, из-за погодных условий временно приостанавливалось движение общественного транспорта. В среднем остановка движения на подтопленных участках дорог составляла около получаса. Подтопления зафиксированы в том числе в центре города, в районе улицы Немига, Московской, Свердлова, подтопления затронули и некоторые участки таких крупных магистралей, как проспект Независимости на восточном выезде из Минска и проспект Дзержинского на западном направлении.
В МЧС Белоруссии также сообщили, что в Минске в результате прохождения грозового фронта фиксировались частичные подтопления участков дорог, пострадавших в результате стихии нет.
В сообщении министерства в его Telegram-канале отмечается, что в городе работает техника Ремавтодора, Горремливнестока для очистки ливневых сходов. Тремя основными местами с подтоплениями участков дорог стали районы улиц Немига-Романовская Слобода, улицы Свердлова и улиц Московская-Бобруйская. На данный момент движение на всех участках дорог возобновлено.
Согласно сообщению, техника МЧС помогает в откачке воды в магазине по улице Немига, 12А.
"Подразделения МЧС ведут постоянный мониторинг обстановки. Сообщения о помощи от населения на линии "101" и "112" не поступали. Пострадавших нет", - подчеркивается там.