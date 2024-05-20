https://ria.ru/20240520/liven-1947307599.html

На Минск обрушился сильный ливень

На Минск обрушился сильный ливень - РИА Новости, 20.05.2024

На Минск обрушился сильный ливень

Сильный ливень прошел в Минске, из-за подтоплений улиц приостанавливалось движение общественного транспорта по ряду улиц, дождевая вода протекла через своды... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:50

2024-05-20T23:50

2024-05-20T23:51

минск

белоруссия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893087028_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_6fdfb190b92e5717bb9ca9bf62c875f0.jpg

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Сильный ливень прошел в Минске, из-за подтоплений улиц приостанавливалось движение общественного транспорта по ряду улиц, дождевая вода протекла через своды оной из станций метро. "В связи с сильным ливнем произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина". Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минского метрополитена. На движение поездов это не повлияло. Минсктранс сообщил о подтоплениях участков дорог в столице Белоруссии, из-за погодных условий временно приостанавливалось движение общественного транспорта. В среднем остановка движения на подтопленных участках дорог составляла около получаса. Подтопления зафиксированы в том числе в центре города, в районе улицы Немига, Московской, Свердлова, подтопления затронули и некоторые участки таких крупных магистралей, как проспект Независимости на восточном выезде из Минска и проспект Дзержинского на западном направлении. В МЧС Белоруссии также сообщили, что в Минске в результате прохождения грозового фронта фиксировались частичные подтопления участков дорог, пострадавших в результате стихии нет. В сообщении министерства в его Telegram-канале отмечается, что в городе работает техника Ремавтодора, Горремливнестока для очистки ливневых сходов. Тремя основными местами с подтоплениями участков дорог стали районы улиц Немига-Романовская Слобода, улицы Свердлова и улиц Московская-Бобруйская. На данный момент движение на всех участках дорог возобновлено. Согласно сообщению, техника МЧС помогает в откачке воды в магазине по улице Немига, 12А. "Подразделения МЧС ведут постоянный мониторинг обстановки. Сообщения о помощи от населения на линии "101" и "112" не поступали. Пострадавших нет", - подчеркивается там.

https://ria.ru/20240520/kuban-1947271859.html

https://ria.ru/20240520/avtomobili-1947281580.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире