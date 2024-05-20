Рейтинг@Mail.ru
На Минск обрушился сильный ливень - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 20.05.2024 (обновлено: 23:51 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/liven-1947307599.html
На Минск обрушился сильный ливень
На Минск обрушился сильный ливень - РИА Новости, 20.05.2024
На Минск обрушился сильный ливень
Сильный ливень прошел в Минске, из-за подтоплений улиц приостанавливалось движение общественного транспорта по ряду улиц, дождевая вода протекла через своды... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:50
2024-05-20T23:51
минск
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893087028_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_6fdfb190b92e5717bb9ca9bf62c875f0.jpg
МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Сильный ливень прошел в Минске, из-за подтоплений улиц приостанавливалось движение общественного транспорта по ряду улиц, дождевая вода протекла через своды оной из станций метро. "В связи с сильным ливнем произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина". Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минского метрополитена. На движение поездов это не повлияло. Минсктранс сообщил о подтоплениях участков дорог в столице Белоруссии, из-за погодных условий временно приостанавливалось движение общественного транспорта. В среднем остановка движения на подтопленных участках дорог составляла около получаса. Подтопления зафиксированы в том числе в центре города, в районе улицы Немига, Московской, Свердлова, подтопления затронули и некоторые участки таких крупных магистралей, как проспект Независимости на восточном выезде из Минска и проспект Дзержинского на западном направлении. В МЧС Белоруссии также сообщили, что в Минске в результате прохождения грозового фронта фиксировались частичные подтопления участков дорог, пострадавших в результате стихии нет. В сообщении министерства в его Telegram-канале отмечается, что в городе работает техника Ремавтодора, Горремливнестока для очистки ливневых сходов. Тремя основными местами с подтоплениями участков дорог стали районы улиц Немига-Романовская Слобода, улицы Свердлова и улиц Московская-Бобруйская. На данный момент движение на всех участках дорог возобновлено. Согласно сообщению, техника МЧС помогает в откачке воды в магазине по улице Немига, 12А. "Подразделения МЧС ведут постоянный мониторинг обстановки. Сообщения о помощи от населения на линии "101" и "112" не поступали. Пострадавших нет", - подчеркивается там.
https://ria.ru/20240520/kuban-1947271859.html
https://ria.ru/20240520/avtomobili-1947281580.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893087028_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_5ee065779af1f56e4e1c48c187a4e499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Минск, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
На Минск обрушился сильный ливень

На Минск обрушился сильный ливень, вода попала на своды станции метро

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня
Последствия сильного ливня - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Последствия сильного ливня . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Сильный ливень прошел в Минске, из-за подтоплений улиц приостанавливалось движение общественного транспорта по ряду улиц, дождевая вода протекла через своды оной из станций метро.
«
"В связи с сильным ливнем произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина". Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минского метрополитена. На движение поездов это не повлияло.
Шквалистый ветер и ливень - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
Вчера, 18:53
Минсктранс сообщил о подтоплениях участков дорог в столице Белоруссии, из-за погодных условий временно приостанавливалось движение общественного транспорта. В среднем остановка движения на подтопленных участках дорог составляла около получаса. Подтопления зафиксированы в том числе в центре города, в районе улицы Немига, Московской, Свердлова, подтопления затронули и некоторые участки таких крупных магистралей, как проспект Независимости на восточном выезде из Минска и проспект Дзержинского на западном направлении.
В МЧС Белоруссии также сообщили, что в Минске в результате прохождения грозового фронта фиксировались частичные подтопления участков дорог, пострадавших в результате стихии нет.
В сообщении министерства в его Telegram-канале отмечается, что в городе работает техника Ремавтодора, Горремливнестока для очистки ливневых сходов. Тремя основными местами с подтоплениями участков дорог стали районы улиц Немига-Романовская Слобода, улицы Свердлова и улиц Московская-Бобруйская. На данный момент движение на всех участках дорог возобновлено.
Согласно сообщению, техника МЧС помогает в откачке воды в магазине по улице Немига, 12А.
"Подразделения МЧС ведут постоянный мониторинг обстановки. Сообщения о помощи от населения на линии "101" и "112" не поступали. Пострадавших нет", - подчеркивается там.
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Москвичей призвали не оставлять автомобили возле деревьев во вторник
Вчера, 19:52
 
МинскБелоруссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала