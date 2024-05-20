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Путин освободил Левицкую от должности своего советника - РИА Новости, 20.05.2024
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18:27 20.05.2024 (обновлено: 18:32 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/levitskaya-1947267729.html
Путин освободил Левицкую от должности своего советника
Путин освободил Левицкую от должности своего советника - РИА Новости, 20.05.2024
Путин освободил Левицкую от должности своего советника
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:27
2024-05-20T18:32
политика
россия
александра левицкая
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в указе.Соответствующий указ вступает в силу со дня их подписания – 20 мая.
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политика, россия, александра левицкая, владимир путин
Политика, Россия, Александра Левицкая, Владимир Путин
Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Путин подписал указ об освобождении Левицкой от должности советника президента

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ по делам инвалидов Александра Левицкая
Советник президента РФ по делам инвалидов Александра Левицкая - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Советник президента РФ по делам инвалидов Александра Левицкая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в указе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня их подписания – 20 мая.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником
14 мая, 10:59
 
ПолитикаРоссияАлександра ЛевицкаяВладимир Путин
 
 
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