https://ria.ru/20240520/levitskaya-1947267729.html

Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Путин освободил Левицкую от должности своего советника - РИА Новости, 20.05.2024

Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:27

2024-05-20T18:27

2024-05-20T18:32

политика

россия

александра левицкая

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в указе.Соответствующий указ вступает в силу со дня их подписания – 20 мая.

https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945794063.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, александра левицкая, владимир путин