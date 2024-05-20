https://ria.ru/20240520/levitskaya-1947267729.html
Путин освободил Левицкую от должности своего советника
Путин освободил Левицкую от должности своего советника - РИА Новости, 20.05.2024
Путин освободил Левицкую от должности своего советника
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:27
2024-05-20T18:27
2024-05-20T18:32
политика
россия
александра левицкая
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в указе.Соответствующий указ вступает в силу со дня их подписания – 20 мая.
https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945794063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александра левицкая, владимир путин
Политика, Россия, Александра Левицкая, Владимир Путин
Путин освободил Левицкую от должности своего советника
Путин подписал указ об освобождении Левицкой от должности советника президента