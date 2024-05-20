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Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году - РИА Новости, 20.05.2024
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10:53 20.05.2024 (обновлено: 11:29 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html
Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году
Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году - РИА Новости, 20.05.2024
Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году
Самый мощный атомный ледокол в мире "Россия", работы по которому сейчас ведутся на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:53
2024-05-20T11:29
россия
денис мантуров
технологии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самый мощный атомный ледокол в мире "Россия", работы по которому сейчас ведутся на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен ориентировочно к 2030 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целях обеспечения круглогодичной проводки "Балтийский завод" продолжает строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Три атомохода "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Следующий ледокол "Якутия" планируем сдать в конце текущего года. Еще три должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 годы", - сообщил он на совещании вице-премьеров с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире - 120 мегаватт - "Россия", который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году", - добавил он."Россия" - головной атомоход проекта 10510 (изначально ввод этого судна в эксплуатацию был запланирован на 2027 год), всего в РФ планируется построить три таких атомных ледокола. Атомоходы проекта 10510 задуманы как самые мощные в мире, они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.Основные характеристики этих ледоколов: мощность - 120 мегаватт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн. На атомоходах будет установлена ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400 тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.
https://ria.ru/20240213/ledokol-1927019150.html
https://ria.ru/20240126/putin-1923710132.html
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россия, денис мантуров, технологии
Россия, Денис Мантуров, Технологии
Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году

Мантуров: мощнейший атомный ледокол "Россия" планируют построить к 2030 году

© РИА Новости / Илья ТиминАтомный ледокол "Россия" и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту
Атомный ледокол Россия и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Атомный ледокол "Россия" и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самый мощный атомный ледокол в мире "Россия", работы по которому сейчас ведутся на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен ориентировочно к 2030 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В целях обеспечения круглогодичной проводки "Балтийский завод" продолжает строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Три атомохода "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Следующий ледокол "Якутия" планируем сдать в конце текущего года. Еще три должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 годы", - сообщил он на совещании вице-премьеров с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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"И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире - 120 мегаватт - "Россия", который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году", - добавил он.
"Россия" - головной атомоход проекта 10510 (изначально ввод этого судна в эксплуатацию был запланирован на 2027 год), всего в РФ планируется построить три таких атомных ледокола. Атомоходы проекта 10510 задуманы как самые мощные в мире, они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
Основные характеристики этих ледоколов: мощность - 120 мегаватт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн. На атомоходах будет установлена ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400 тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.
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