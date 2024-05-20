https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html

Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году

Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году - РИА Новости, 20.05.2024

Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году

Самый мощный атомный ледокол в мире "Россия", работы по которому сейчас ведутся на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:53

2024-05-20T10:53

2024-05-20T11:29

россия

денис мантуров

технологии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самый мощный атомный ледокол в мире "Россия", работы по которому сейчас ведутся на судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке, должен быть построен ориентировочно к 2030 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целях обеспечения круглогодичной проводки "Балтийский завод" продолжает строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Три атомохода "Арктика", "Сибирь" и "Урал" уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Следующий ледокол "Якутия" планируем сдать в конце текущего года. Еще три должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 годы", - сообщил он на совещании вице-премьеров с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своем роде в мире - 120 мегаватт - "Россия", который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году", - добавил он."Россия" - головной атомоход проекта 10510 (изначально ввод этого судна в эксплуатацию был запланирован на 2027 год), всего в РФ планируется построить три таких атомных ледокола. Атомоходы проекта 10510 задуманы как самые мощные в мире, они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.Основные характеристики этих ледоколов: мощность - 120 мегаватт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн. На атомоходах будет установлена ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400 тепловой мощностью 315 мегаватт каждый.

https://ria.ru/20240213/ledokol-1927019150.html

https://ria.ru/20240126/putin-1923710132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, денис мантуров, технологии