https://ria.ru/20240520/krym-1947080967.html

Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов

Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов - РИА Новости, 20.05.2024

Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов

В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:15

2024-05-20T03:15

2024-05-20T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов."Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате", — сказал он.По словам политика, систематическими попытками атаковать полуостров киевские власти лишь укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба абсолютно верна."И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен", — подчеркнул глава парламента.ВСУ регулярно атакуют полуостров с помощью беспилотников и ракет ATACMS. Только в ночь на воскресенье, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.Арбитражный суд республики ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Киева ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более трех триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, Минэнерго страны и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.Кроме того, сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Киеву данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет в том числе об упущенной прибыли.

https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html

https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html

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в мире, владимир константинов, украина