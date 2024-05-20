https://ria.ru/20240520/krym-1947080967.html
Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов
Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов - РИА Новости, 20.05.2024
Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов
В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:15
2024-05-20T03:15
2024-05-20T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир константинов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов."Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате", — сказал он.По словам политика, систематическими попытками атаковать полуостров киевские власти лишь укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба абсолютно верна."И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен", — подчеркнул глава парламента.ВСУ регулярно атакуют полуостров с помощью беспилотников и ракет ATACMS. Только в ночь на воскресенье, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.Арбитражный суд республики ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Киева ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более трех триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, Минэнерго страны и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.Кроме того, сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Киеву данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет в том числе об упущенной прибыли.
https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html
https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир константинов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Константинов, Украина
Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов
Константинов: в Крыму приступят к оценке ущерба от обстрелов со стороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
«
"Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате", — сказал он.
По словам политика, систематическими попытками атаковать полуостров киевские власти лишь укрепляют уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба абсолютно верна.
"И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен", — подчеркнул глава парламента.
ВСУ регулярно атакуют полуостров с помощью беспилотников и ракет ATACMS. Только в ночь на воскресенье, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.
Арбитражный суд республики ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Киева ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более трех триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, Минэнерго страны и "Укрэнерго
". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.
Кроме того, сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Киеву данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет в том числе об упущенной прибыли.