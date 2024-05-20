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Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили - РИА Новости, 20.05.2024
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06:52 20.05.2024 (обновлено: 07:20 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kronprints-1947089050.html
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили - РИА Новости, 20.05.2024
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили
Визит в Японию наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, который должен был начаться в понедельник, отложен, сообщил МИД... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T06:52
2024-05-20T07:20
в мире
япония
саудовская аравия
джидда
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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Визит в Японию наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, который должен был начаться в понедельник, отложен, сообщил МИД Японии. "Визит кронпринца и премьера Саудовской Аравии в Японию отложен. Его высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер Королевства Саудовская Аравия должен был совершить официальный визит в Японию с 20 до 23 мая. Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Ожидаемый визит его высочества принца Мухаммеда будет согласован двумя странами", - говорится в сообщении МИД. Королевская канцелярия Саудовской Аравии 19 мая сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Медицинское обследование выявило у него воспаление лёгких.
https://ria.ru/20240520/sallivan-1947077792.html
япония
саудовская аравия
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в мире, япония, саудовская аравия, джидда
В мире, Япония, Саудовская Аравия, Джидда
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию срочно отложили из-за болезни короля

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Визит в Японию наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, который должен был начаться в понедельник, отложен, сообщил МИД Японии.
"Визит кронпринца и премьера Саудовской Аравии в Японию отложен. Его высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер Королевства Саудовская Аравия должен был совершить официальный визит в Японию с 20 до 23 мая. Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Ожидаемый визит его высочества принца Мухаммеда будет согласован двумя странами", - говорится в сообщении МИД.
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Вчера, 02:04
Королевская канцелярия Саудовской Аравии 19 мая сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Медицинское обследование выявило у него воспаление лёгких.
 
В миреЯпонияСаудовская АравияДжидда
 
 
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