https://ria.ru/20240520/kronprints-1947089050.html

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили - РИА Новости, 20.05.2024

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили

Визит в Японию наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, который должен был начаться в понедельник, отложен, сообщил МИД... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T06:52

2024-05-20T06:52

2024-05-20T07:20

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саудовская аравия

джидда

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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Визит в Японию наследного принца, премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, который должен был начаться в понедельник, отложен, сообщил МИД Японии. "Визит кронпринца и премьера Саудовской Аравии в Японию отложен. Его высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер Королевства Саудовская Аравия должен был совершить официальный визит в Японию с 20 до 23 мая. Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, его величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Ожидаемый визит его высочества принца Мухаммеда будет согласован двумя странами", - говорится в сообщении МИД. Королевская канцелярия Саудовской Аравии 19 мая сообщила, что король был помещён в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. Медицинское обследование выявило у него воспаление лёгких.

https://ria.ru/20240520/sallivan-1947077792.html

япония

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в мире, япония, саудовская аравия, джидда