https://ria.ru/20240520/kosmos-1947307031.html

Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя

Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя - РИА Новости, 20.05.2024

Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя

Запад, не дав принять в понедельник проект резолюции РФ в СБ ООН, подтвердил свое намерение продолжат милитаризацию космоса, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:43

2024-05-20T23:43

2024-05-20T23:43

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Запад, не дав принять в понедельник проект резолюции РФ в СБ ООН, подтвердил свое намерение продолжат милитаризацию космоса, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее из-за позиции западных стран СБ ООН не принял резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были: США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта Небензя напомнил, как в апреле США и их союзники в СБ ООН "били себя в грудь", громко заверяя всех в своей приверженности мирному космосу. "Сегодня, после того, как они подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризировать космос и создавать соответствующие вооружения, особенно цинично и лицемерно выглядят попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта", - сказал Небензя. По его словам, Россия в целом довольна результатом сегодняшнего голосования. "Помимо цифр оно продемонстрировало водораздел между теми, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто ведет дело к его милитаризации. Западные страны оказались сегодня, по сути, изолированы в Совете. И это симптоматично", - подчеркнул постпред. По словам постпреда, вызывает глубокое сожаление, что эти страны сегодня не дали Совету безопасности принять взвешенное "и столь востребованное сейчас решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования". "Таким образом, сегодня они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами тем, кем они являются на самом деле", - отметил Небензя. "Причина, по которой вы не поддержали наш проект, банальна и проста. Вы просто хотите оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений", - заключил постпред.

https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html

https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html

https://ria.ru/20240506/nebenzya-1944225998.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, китай, василий небензя, оон