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Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя - РИА Новости, 20.05.2024
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23:43 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kosmos-1947307031.html
Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя
Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя - РИА Новости, 20.05.2024
Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя
Запад, не дав принять в понедельник проект резолюции РФ в СБ ООН, подтвердил свое намерение продолжат милитаризацию космоса, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:43
2024-05-20T23:43
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Запад, не дав принять в понедельник проект резолюции РФ в СБ ООН, подтвердил свое намерение продолжат милитаризацию космоса, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее из-за позиции западных стран СБ ООН не принял резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были: США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта Небензя напомнил, как в апреле США и их союзники в СБ ООН "били себя в грудь", громко заверяя всех в своей приверженности мирному космосу. "Сегодня, после того, как они подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризировать космос и создавать соответствующие вооружения, особенно цинично и лицемерно выглядят попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта", - сказал Небензя. По его словам, Россия в целом довольна результатом сегодняшнего голосования. "Помимо цифр оно продемонстрировало водораздел между теми, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто ведет дело к его милитаризации. Западные страны оказались сегодня, по сути, изолированы в Совете. И это симптоматично", - подчеркнул постпред. По словам постпреда, вызывает глубокое сожаление, что эти страны сегодня не дали Совету безопасности принять взвешенное "и столь востребованное сейчас решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования". "Таким образом, сегодня они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами тем, кем они являются на самом деле", - отметил Небензя. "Причина, по которой вы не поддержали наш проект, банальна и проста. Вы просто хотите оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений", - заключил постпред.
https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html
https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html
https://ria.ru/20240506/nebenzya-1944225998.html
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в мире, россия, сша, китай, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Китай, Василий Небензя, ООН
Запад подтвердил намерение продолжать милитаризацию космоса, заявил Небензя

Небензя о голосовании в СБ ООН: Запад подтвердил планы милитаризировать космос

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 мая – РИА Новости. Запад, не дав принять в понедельник проект резолюции РФ в СБ ООН, подтвердил свое намерение продолжат милитаризацию космоса, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее из-за позиции западных стран СБ ООН не принял резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Воздержалась Швейцария. Против были: США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
Вчера, 22:25
Небензя напомнил, как в апреле США и их союзники в СБ ООН "били себя в грудь", громко заверяя всех в своей приверженности мирному космосу.
"Сегодня, после того, как они подтвердили свои реальные намерения продолжать милитаризировать космос и создавать соответствующие вооружения, особенно цинично и лицемерно выглядят попытки оправдать свои действия якобы неконсенсусным характером нашего проекта", - сказал Небензя.
По его словам, Россия в целом довольна результатом сегодняшнего голосования. "Помимо цифр оно продемонстрировало водораздел между теми, кто стремится к мирному освоению космоса, а кто ведет дело к его милитаризации. Западные страны оказались сегодня, по сути, изолированы в Совете. И это симптоматично", - подчеркнул постпред.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Милитаризация космоса Западом потребует ответа от России, заявил Небензя
Вчера, 23:17
По словам постпреда, вызывает глубокое сожаление, что эти страны сегодня не дали Совету безопасности принять взвешенное "и столь востребованное сейчас решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования".
"Таким образом, сегодня они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами тем, кем они являются на самом деле", - отметил Небензя.
"Причина, по которой вы не поддержали наш проект, банальна и проста. Вы просто хотите оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений", - заключил постпред.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя назвал заявления Запада о сохранении космоса мирным лицемерием
6 мая, 18:00
 
В миреРоссияСШАКитайВасилий НебензяООН
 
 
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