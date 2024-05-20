https://ria.ru/20240520/koronavirus-1947162976.html

Эксперт рассказал о симптомах нового штамма коронавируса

Эксперт рассказал о симптомах нового штамма коронавируса - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт рассказал о симптомах нового штамма коронавируса

Симптомы нового варианта коронавируса "FLiRT" не тяжелее, чем были у предыдущих штаммов, что говорит о том, что данный вариант не будет угрожающим для здоровья, РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:21

2024-05-20T12:21

2024-05-20T12:38

общество

здоровье - общество

россия

геннадий онищенко

российская академия образования

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Симптомы нового варианта коронавируса "FLiRT" не тяжелее, чем были у предыдущих штаммов, что говорит о том, что данный вариант не будет угрожающим для здоровья, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что, согласно данным международной базы GISAID, в странах мира отмечается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам "FLiRT". По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире. Однако в России новая группа штаммов коронавируса пока не обнаружена. "Симптоматика по тяжести, по разнообразию не тяжелее, чем были все остальные. Это самый главный признак, который по существу отвечает на вопрос, будет ли этот штамм угрожающим состоянию здоровья или нет", - сказал Онищенко в ходе видеомоста на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что никакого нового штамма коронавируса не появилось, "FLiRT" – это эволюционные изменения варианта "омикрон".

https://ria.ru/20240418/kovid-1940773651.html

https://ria.ru/20240520/covid-1947073534.html

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общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко, российская академия образования, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)