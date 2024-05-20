https://ria.ru/20240520/konflikt-1947122147.html
"Ударить по России": в Германии испугались опасной провокации в зоне СВО
"Ударить по России": в Германии испугались опасной провокации в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2024
"Ударить по России": в Германии испугались опасной провокации в зоне СВО
Великобритания не избежит прямого столкновения с Москвой, если украинская армия нанесет удар британскими ракетами вглубь территории России, написал... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:22
2024-05-20T10:22
2024-05-20T10:22
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Великобритания не избежит прямого столкновения с Москвой, если украинская армия нанесет удар британскими ракетами вглубь территории России, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Биполярная Британия говорит, что она не хочет прямого конфликта с Россией, при этом заявляет, что предоставленные Украине дальнобойные ракеты могут быть применены для ударов вглубь России", — возмутился он.Дотком также подчеркнул, что, очевидно, такие операции будут проводиться с помощью британских экспертов и разведки. Это, по мнению предпринимателя, не может не привести к масштабной эскалации.В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными такие заявления и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности.
https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html
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в мире, россия, великобритания, украина, дмитрий песков, megaupload
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Дмитрий Песков, Megaupload
"Ударить по России": в Германии испугались опасной провокации в зоне СВО
Дотком: Лондон не избежит конфликта с Москвой при ударе ВСУ его оружием по РФ