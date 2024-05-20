https://ria.ru/20240520/komissiya-1947244559.html

В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета с Раиси

В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета с Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

В Иране создали комиссию для расследования крушения вертолета с Раиси

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию для расследования крушения вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на месте происшествия, передает... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:03

2024-05-20T17:03

2024-05-20T17:25

иран

крушение вертолета президента ирана

в мире

ибрахим раиси

тебриз

мешхед

хосейн амир абдоллахиан

мохаммад мохбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947173786_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_938e334c5b909298ee7eef2d55a40701.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию для расследования крушения вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на месте происшествия, передает агентство Tasnim."Глава генерального штаба вооруженных сил поручил высокопоставленной комиссии... расследовать масштабы и причины крушения вертолета президента", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что комиссия уже прибыла на место катастрофы.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, позднее тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947202565.html

иран

тебриз

мешхед

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, крушение вертолета президента ирана, в мире, ибрахим раиси, тебриз, мешхед, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер