https://ria.ru/20240520/knr-1947242574.html

Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И

Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И - РИА Новости, 20.05.2024

Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И

Россия и Китай должны наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух стран, заявил в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:53

2024-05-20T16:53

2024-05-20T16:53

в мире

китай

россия

астана

ван и (политик)

сергей лавров

шос

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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия и Китай должны наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух стран, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане. "Обе стороны должны продолжать наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества, а также поддерживать безопасность и стабильность на общей периферии Китая и России", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20240520/knr-1947240816.html

китай

россия

астана

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2024

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в мире, китай, россия, астана, ван и (политик), сергей лавров, шос