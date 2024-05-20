https://ria.ru/20240520/knr-1947242574.html
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И - РИА Новости, 20.05.2024
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И
Россия и Китай должны наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух стран, заявил в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:53
2024-05-20T16:53
2024-05-20T16:53
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия и Китай должны наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества и поддерживать безопасность на общей периферии двух стран, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане. "Обе стороны должны продолжать наращивать взаимную поддержку, укреплять основу сотрудничества, а также поддерживать безопасность и стабильность на общей периферии Китая и России", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20240520/knr-1947240816.html
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в мире, китай, россия, астана, ван и (политик), сергей лавров, шос
В мире, Китай, Россия, Астана, Ван И (политик), Сергей Лавров, ШОС
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай должны наращивать взаимную поддержку