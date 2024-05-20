https://ria.ru/20240520/knr-1947240816.html

Китай готов работать с Россией для реализации договоренностей, заявил Ван И

Китай готов работать с Россией для реализации договоренностей, заявил Ван И - РИА Новости, 20.05.2024

Китай готов работать с Россией для реализации договоренностей, заявил Ван И

Китай готов работать с РФ для реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей и вывести двусторонние отношения на новый уровень, заявил в понедельник РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:47

2024-05-20T16:47

2024-05-20T16:47

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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай готов работать с РФ для реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей и вывести двусторонние отношения на новый уровень, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на "полях" СМИД ШОС в Астане. "Китай готов работать с Россией над реализацией целого ряда новых важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, и вывести китайско-российские отношения на новый уровень", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20240520/lavrov-1947169647.html

китай

россия

астана

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