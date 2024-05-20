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В КНДР заявили, что вынуждены повысить готовность к ядерному сдерживанию - РИА Новости, 20.05.2024
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01:28 20.05.2024 (обновлено: 10:15 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kndr-1947076356.html
В КНДР заявили, что вынуждены повысить готовность к ядерному сдерживанию
В КНДР заявили, что вынуждены повысить готовность к ядерному сдерживанию - РИА Новости, 20.05.2024
В КНДР заявили, что вынуждены повысить готовность к ядерному сдерживанию
КНДР вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритического испытания США, сообщил представитель Министерства иностранных... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T01:28
2024-05-20T10:15
сша
в мире
корейский полуостров
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. КНДР вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритического испытания США, сообщил представитель Министерства иностранных дел республики, его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).&quot;Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права&quot;, — сказал дипломат.Представитель МИД КНДР добавил, что республика не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.В субботу американское Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики сообщило, что США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Ведомство заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".Кроме того, как отмечалось, США планируют "увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам".
https://ria.ru/20240519/ssha-1946978861.html
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сша, в мире, корейский полуостров
США, В мире, Корейский полуостров
В КНДР заявили, что вынуждены повысить готовность к ядерному сдерживанию

МИД КНДР: Пхеньян из-за США вынужден повысить готовность к ядерному сдерживанию

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. КНДР вынуждена повысить свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритического испытания США, сообщил представитель Министерства иностранных дел республики, его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«

"Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права", — сказал дипломат.

Город Хиросима - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США
19 мая, 10:08
Представитель МИД КНДР добавил, что республика не допустит создания стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.
В субботу американское Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики сообщило, что США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов.
Ведомство заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".
Кроме того, как отмечалось, США планируют "увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам".
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Россия и КНДР будут развивать фундаментальные исследования
13 мая, 12:48
 
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