https://ria.ru/20240520/kmz-1947281336.html
Кингисеппский завод выиграл конкурс на производство 199 катеров для МЧС
Кингисеппский завод выиграл конкурс на производство 199 катеров для МЧС - РИА Новости, 20.05.2024
Кингисеппский завод выиграл конкурс на производство 199 катеров для МЧС
Военно-промышленный холдинг KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:51
2024-05-20T19:51
2024-05-20T19:51
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 миллиарда рублей, сообщил директор холдинга Михаил Даниленко. "Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ в рамках 4 контрактов. Общая сумма заказа – 2,76 миллиарда рублей", - сказал Даниленко интернет-порталу "Новый проспект". Он пояснил, что в рамках контрактов KMZ построит катера трех видов. В том числе, прогулочные катера ПК-500, патрульные катера РПК-640 и несколько патрульных катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). Судостроительное подразделение КМЗ специализируется на создании катеров специального назначения. Большинство серийно изготавливаемых маломерных судов производятся из нескольких материалов: металла, пластика, морского алюминия. Основа портфеля проектов — это катера, имеющие длину от 5 до 16 метров. Под судостроение в рамках КМЗ отведены две производственных площадки, общая площадь которых превышает 12 тысяч квадратных метров. Они находятся в Петергофе и в поселке Назия в Ленобласти.
https://ria.ru/20240402/kater_master-1937229255.html
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безопасность, россия, петергоф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, Петергоф, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кингисеппский завод выиграл конкурс на производство 199 катеров для МЧС
KMZ выиграл конкурс на производство и поставку 199 катеров для МЧС на ₽2,76 млрд
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 миллиарда рублей, сообщил директор холдинга Михаил Даниленко.
"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ в рамках 4 контрактов. Общая сумма заказа – 2,76 миллиарда рублей", - сказал Даниленко интернет-порталу "Новый проспект".
Он пояснил, что в рамках контрактов KMZ построит катера трех видов. В том числе, прогулочные катера ПК-500, патрульные катера РПК-640 и несколько патрульных катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).
Судостроительное подразделение КМЗ специализируется на создании катеров специального назначения. Большинство серийно изготавливаемых маломерных судов производятся из нескольких материалов: металла, пластика, морского алюминия.
Основа портфеля проектов — это катера, имеющие длину от 5 до 16 метров.
Под судостроение в рамках КМЗ отведены две производственных площадки, общая площадь которых превышает 12 тысяч квадратных метров. Они находятся в Петергофе
и в поселке Назия в Ленобласти.