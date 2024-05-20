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Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kitay-1947277742.html
Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах
Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах - РИА Новости, 20.05.2024
Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах
Китай призывает США не использовать украинский конфликт для продвижения своей геополитической стратегии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:30
2024-05-20T19:30
в мире
сша
китай
гэн шуан
оон
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Китай призывает США не использовать украинский конфликт для продвижения своей геополитической стратегии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. "Мы хотели бы обратить внимание США, что отвлечение внимания и перекладывание вины – не верный способ для урегулирования украинского кризиса", - сказал Гэн Шуан. "Мы также рекомендуем США прекратить использовать украинский кризис в своих интересах и с целью продвижения своей геополитической стратегии", - добавил он.
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В мире, США, Китай, Гэн Шуан, ООН, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах

Китай призвал США не использовать украинский кризис в геополитических интересах

© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Китая. Архивное фото
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Китай призывает США не использовать украинский конфликт для продвижения своей геополитической стратегии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
«
"Мы хотели бы обратить внимание США, что отвлечение внимания и перекладывание вины – не верный способ для урегулирования украинского кризиса", - сказал Гэн Шуан.
"Мы также рекомендуем США прекратить использовать украинский кризис в своих интересах и с целью продвижения своей геополитической стратегии", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКитайГэн ШуанООНУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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