https://ria.ru/20240520/kitay-1947277742.html

Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах

Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах - РИА Новости, 20.05.2024

Китай призвал США не использовать украинский конфликт в своих интересах

Китай призывает США не использовать украинский конфликт для продвижения своей геополитической стратегии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:30

2024-05-20T19:30

2024-05-20T19:30

в мире

сша

китай

гэн шуан

оон

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Китай призывает США не использовать украинский конфликт для продвижения своей геополитической стратегии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. "Мы хотели бы обратить внимание США, что отвлечение внимания и перекладывание вины – не верный способ для урегулирования украинского кризиса", - сказал Гэн Шуан. "Мы также рекомендуем США прекратить использовать украинский кризис в своих интересах и с целью продвижения своей геополитической стратегии", - добавил он.

https://ria.ru/20240519/zhest-1946955127.html

сша

китай

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, китай, гэн шуан, оон, украина, вооруженные силы украины