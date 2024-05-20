https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.05.2024
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:18
2024-05-20T19:18
2024-05-20T19:18
в мире
китай
сша
гэн шуан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec3983372f9025a92c7e5e78976f4ca8.jpg
ООН, 20 мая – РИА Новости. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. "У Китая есть право осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество со всеми странами, в том числе с Россией. И в такое сотрудничество не следует вмешиваться, его не следует подрывать", - сказал Гэн Шуан на заседании СБ ООН, обращаясь к США. "Китай всегда очень тщательно контролирует экспорт предметов двойного назначения. Мы призываем США прекратить нападать на Китай, очернять, оговаривать КНР и призываем прекратить односторонние санкции и безосновательные притеснения против китайских организаций", - добавил он.
https://ria.ru/20240519/zhest-1946955127.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_007b9872543877f77acd86140692de92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, гэн шуан, оон
В мире, Китай, США, Гэн Шуан, ООН
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Зампостпреда Китая при ООН призвал США не подрывать его сотрудничество с Россией