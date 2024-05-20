https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html

Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.05.2024

Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:18

2024-05-20T19:18

2024-05-20T19:18

в мире

китай

сша

гэн шуан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec3983372f9025a92c7e5e78976f4ca8.jpg

ООН, 20 мая – РИА Новости. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. "У Китая есть право осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество со всеми странами, в том числе с Россией. И в такое сотрудничество не следует вмешиваться, его не следует подрывать", - сказал Гэн Шуан на заседании СБ ООН, обращаясь к США. "Китай всегда очень тщательно контролирует экспорт предметов двойного назначения. Мы призываем США прекратить нападать на Китай, очернять, оговаривать КНР и призываем прекратить односторонние санкции и безосновательные притеснения против китайских организаций", - добавил он.

https://ria.ru/20240519/zhest-1946955127.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, гэн шуан, оон