Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 20.05.2024
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:18
2024-05-20T19:18
в мире
китай
сша
гэн шуан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec3983372f9025a92c7e5e78976f4ca8.jpg
ООН, 20 мая – РИА Новости. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы. "У Китая есть право осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество со всеми странами, в том числе с Россией. И в такое сотрудничество не следует вмешиваться, его не следует подрывать", - сказал Гэн Шуан на заседании СБ ООН, обращаясь к США. "Китай всегда очень тщательно контролирует экспорт предметов двойного назначения. Мы призываем США прекратить нападать на Китай, очернять, оговаривать КНР и призываем прекратить односторонние санкции и безосновательные притеснения против китайских организаций", - добавил он.
https://ria.ru/20240519/zhest-1946955127.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_007b9872543877f77acd86140692de92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, гэн шуан, оон
В мире, Китай, США, Гэн Шуан, ООН
Китай призвал США не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

Зампостпреда Китая при ООН призвал США не подрывать его сотрудничество с Россией

© AP Photo / Andy WongГэн Шуан
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Гэн Шуан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 мая – РИА Новости. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан призвал США не вмешиваться в двустороннее сотрудничество Пекина и Москвы.
"У Китая есть право осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество со всеми странами, в том числе с Россией. И в такое сотрудничество не следует вмешиваться, его не следует подрывать", - сказал Гэн Шуан на заседании СБ ООН, обращаясь к США.
"Китай всегда очень тщательно контролирует экспорт предметов двойного назначения. Мы призываем США прекратить нападать на Китай, очернять, оговаривать КНР и призываем прекратить односторонние санкции и безосновательные притеснения против китайских организаций", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах
19 мая, 02:25
 
В миреКитайСШАГэн ШуанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала