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Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 20.05.2024 (обновлено: 19:00 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kitay-1947270289.html
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 20.05.2024
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине
Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:41
2024-05-20T19:00
специальная военная операция на украине
китай
оон
украина
в мире
гэн шуан
сша
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ООН, 20 мая - РИА Новости. Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта. В отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия, мы не будем этого делать и мы не будем извлекать выгоду из кризиса", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20240518/kitay-1946837626.html
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китай, оон, украина, в мире, гэн шуан, сша
Специальная военная операция на Украине, Китай, ООН, Украина, В мире, Гэн Шуан, США
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине

Зампостпреда КНР в ООН: Китай не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине

© AP Photo / Ng Han GuanНациональный флаг Китая
Национальный флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Национальный флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 мая - РИА Новости. Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
"Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта. В отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия, мы не будем этого делать и мы не будем извлекать выгоду из кризиса", - сказал Гэн Шуан.
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Специальная военная операция на УкраинеКитайООНУкраинаВ миреГэн ШуанСША
 
 
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