https://ria.ru/20240520/kitay-1947270289.html

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 20.05.2024

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине

Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:41

2024-05-20T18:41

2024-05-20T19:00

специальная военная операция на украине

китай

оон

украина

в мире

гэн шуан

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg

ООН, 20 мая - РИА Новости. Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта. В отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия, мы не будем этого делать и мы не будем извлекать выгоду из кризиса", - сказал Гэн Шуан.

https://ria.ru/20240518/kitay-1946837626.html

китай

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, оон, украина, в мире, гэн шуан, сша