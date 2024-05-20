https://ria.ru/20240520/kitay-1947270289.html
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 20.05.2024
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине
Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:41
2024-05-20T18:41
2024-05-20T19:00
специальная военная операция на украине
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ООН, 20 мая - РИА Новости. Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта. В отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия, мы не будем этого делать и мы не будем извлекать выгоду из кризиса", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20240518/kitay-1946837626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, оон, украина, в мире, гэн шуан, сша
Специальная военная операция на Украине, Китай, ООН, Украина, В мире, Гэн Шуан, США
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине
Зампостпреда КНР в ООН: Китай не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине