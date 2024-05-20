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Китай выразил глубокую обеспокоенность из-за инцидента с вертолетом Раиси
Китай выразил глубокую обеспокоенность из-за инцидента с вертолетом Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Китай выразил глубокую обеспокоенность из-за инцидента с вертолетом Раиси
Китай глубоко обеспокоен инцидентом с вертолётом иранского президента Ирана, окажет необходимую помощь и содействие спасательным усилиям Ирана, говорится в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T04:59
2024-05-20T04:59
2024-05-20T04:59
китай
в мире
иран
пекин
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен инцидентом с вертолётом иранского президента Ирана, окажет необходимую помощь и содействие спасательным усилиям Ирана, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР. "Китай глубоко обеспокоен "инцидентом с жёсткой посадкой" вертолёта президента Раиси и желает, чтобы президент Раиси и люди, находящиеся на борту вертолета, оказались целыми и невредимыми", - говорятся в заявлении, размещённом в понедельник на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая. МИД Китая отметил, что Пекин уделяет пристальное внимание соответствующей ситуации и окажет "всю необходимую поддержку и помощь спасательным усилиям Ирана". Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жёсткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
https://ria.ru/20240520/istochniki_tepla-1947083166.html
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китай, в мире, иран, пекин, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
Китай, В мире, Иран, Пекин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Китай выразил глубокую обеспокоенность из-за инцидента с вертолетом Раиси
МИД КНР: Пекин глубоко обеспокоен инцидентом с вертолетом президента Ирана