https://ria.ru/20240520/kharkov-1947232244.html
В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ
В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ
Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:15
2024-05-20T16:15
2024-05-20T16:15
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк. "В целях оперативного выявления, проверки, документирования фактов вооруженной агрессии государства Украина против мирного населения Харьковской области… на базе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области 23 апреля 2024 года создан Центр фиксации военных преступлений", - сказал Лисняк. Он отметил, что по выявленным фактам будут возбуждаться уголовные дела против тех, кто совершил военные преступления.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ
Харьковская администрация создала в регионе центр фиксации преступлений ВСУ
БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.
"В целях оперативного выявления, проверки, документирования фактов вооруженной агрессии государства Украина против мирного населения Харьковской области… на базе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области 23 апреля 2024 года создан Центр фиксации военных преступлений", - сказал Лисняк.
Он отметил, что по выявленным фактам будут возбуждаться уголовные дела против тех, кто совершил военные преступления.