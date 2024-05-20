https://ria.ru/20240520/kharkov-1947232244.html

В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ

В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024

В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ

Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:15

2024-05-20T16:15

2024-05-20T16:15

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк. "В целях оперативного выявления, проверки, документирования фактов вооруженной агрессии государства Украина против мирного населения Харьковской области… на базе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области 23 апреля 2024 года создан Центр фиксации военных преступлений", - сказал Лисняк. Он отметил, что по выявленным фактам будут возбуждаться уголовные дела против тех, кто совершил военные преступления.

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины