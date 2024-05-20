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В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947232244.html
В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ
В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ
Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:15
2024-05-20T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк. "В целях оперативного выявления, проверки, документирования фактов вооруженной агрессии государства Украина против мирного населения Харьковской области… на базе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области 23 апреля 2024 года создан Центр фиксации военных преступлений", - сказал Лисняк. Он отметил, что по выявленным фактам будут возбуждаться уголовные дела против тех, кто совершил военные преступления.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
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в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области создали центр фиксации военных преступлений ВСУ

Харьковская администрация создала в регионе центр фиксации преступлений ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Центр фиксации военных преступлений Украины против мирных жителей создан в Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.
"В целях оперативного выявления, проверки, документирования фактов вооруженной агрессии государства Украина против мирного населения Харьковской области… на базе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области 23 апреля 2024 года создан Центр фиксации военных преступлений", - сказал Лисняк.
Он отметил, что по выявленным фактам будут возбуждаться уголовные дела против тех, кто совершил военные преступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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