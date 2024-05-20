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Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html
Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ
Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ
Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:41
2024-05-20T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, Киев активно эвакуирует жителей Харьковской области. "От эвакуированных граждан поступают заявления о том, что незаконные вооружённые формирования Украины оказывают давление на граждан, которые отказались эвакуироваться с территории и решили дождаться прихода российских военных", - сказал Лисняк.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ

Власти: ВСУ давят на жителей Харьковской области, отказывающихся от эвакуации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, Киев активно эвакуирует жителей Харьковской области.
"От эвакуированных граждан поступают заявления о том, что незаконные вооружённые формирования Украины оказывают давление на граждан, которые отказались эвакуироваться с территории и решили дождаться прихода российских военных", - сказал Лисняк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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