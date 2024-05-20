https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html

Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ

Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024

Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ

Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:41

2024-05-20T15:41

2024-05-20T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158058_314:0:3072:1551_1920x0_80_0_0_45629eac063653dfcd12332197c21e5f.jpg

БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, Киев активно эвакуирует жителей Харьковской области. "От эвакуированных граждан поступают заявления о том, что незаконные вооружённые формирования Украины оказывают давление на граждан, которые отказались эвакуироваться с территории и решили дождаться прихода российских военных", - сказал Лисняк.

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия