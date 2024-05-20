https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html
Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ
Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ
Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:41
2024-05-20T15:41
2024-05-20T15:41
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, рассказывают о давлении со стороны военнослужащих ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, Киев активно эвакуирует жителей Харьковской области. "От эвакуированных граждан поступают заявления о том, что незаконные вооружённые формирования Украины оказывают давление на граждан, которые отказались эвакуироваться с территории и решили дождаться прихода российских военных", - сказал Лисняк.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жители Харьковской области рассказали о давлении со стороны ВСУ
Власти: ВСУ давят на жителей Харьковской области, отказывающихся от эвакуации