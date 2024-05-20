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Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России - РИА Новости, 20.05.2024
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08:23 20.05.2024 (обновлено: 08:50 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947095229.html
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России - РИА Новости, 20.05.2024
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:23
2024-05-20T08:50
в мире
харьковская область
россия
волчанск
владимир константинов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России. "Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", - сказал Константинов. В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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харьковская область
россия
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир константинов, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России

Глава парламента Крыма: у Харьковской области светлое будущее в составе России

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России.
"Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", - сказал Константинов.
В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин: правительство уделит особое внимание интеграции новых регионов
10 мая, 15:01
 
В миреХарьковская областьРоссияВолчанскВладимир КонстантиновВооруженные силы Украины
 
 
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