https://ria.ru/20240520/kharkov-1947095229.html

Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России

Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России - РИА Новости, 20.05.2024

Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:23

2024-05-20T08:23

2024-05-20T08:50

в мире

харьковская область

россия

волчанск

владимир константинов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России. "Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", - сказал Константинов. В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945110578.html

харьковская область

россия

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир константинов, вооруженные силы украины