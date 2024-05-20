https://ria.ru/20240520/kharkov-1947095229.html
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России - РИА Новости, 20.05.2024
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:23
2024-05-20T08:23
2024-05-20T08:50
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россия
волчанск
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что будущее Харьковской области возможно только в составе России. "Не сомневаюсь, что будущее у Харьковской области светлое. В составе Российской Федерации", - сказал Константинов. В последнюю неделю группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже свыше десяти населенных пунктов. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют также запад и север приграничного города Волчанск. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, волчанск, владимир константинов, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины
Глава парламента Крыма видит будущее Харьковской области в составе России
Глава парламента Крыма: у Харьковской области светлое будущее в составе России