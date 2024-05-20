https://ria.ru/20240520/kharkov-1947082997.html

Пленный пограничник рассказал о "нулевой обороне" под Харьковом

Пленный пограничник рассказал о "нулевой обороне" под Харьковом - РИА Новости, 20.05.2024

Пленный пограничник рассказал о "нулевой обороне" под Харьковом

Система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом была непригодна для отражения наступления, рассказал РИА Новости попавший в плен пограничник Андрей... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T04:33

2024-05-20T04:33

2024-05-20T09:38

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 20 мая — РИА Новости. Система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом была непригодна для отражения наступления, рассказал РИА Новости попавший в плен пограничник Андрей Шоланки."Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было, ну просто ничего нет. Мы встречали, грубо говоря (ВС России. — Прим. ред.), "на полный рост", — заявил пленный.По его словам, подразделение, в котором он служил, прибыло на передовые позиции вблизи границы чуть более месяца назад. Там пограничникам пришлось буквально "откапывать себе норы", чтобы не замерзнуть по ночам."Своими руками, своими силами, потому что нам даже карты не показывали, нас раз проводник провел, и на этом все. Сказали: ребята, выходите сами, выучите сами дорогу себе", — рассказал пленный.Он добавил, что все земляные работы проводили в плохую погоду, на протяжении нескольких недель спали в неподготовленных, затопленных водой блиндажах. В последнюю неделю группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.В пятницу в Минобороны заявили, что за неделю российским войскам сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 48 — в зоне ответственности группировки войск "Север".

https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947080556.html

https://ria.ru/20240518/kharkov-1946820657.html

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россия, в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины