https://ria.ru/20240520/kharkov-1947073823.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове, где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:45
2024-05-20T00:45
2024-05-20T00:45
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Харькове на фоне тревоги прогремели взрывы