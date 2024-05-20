Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947073823.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове, где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:45
2024-05-20T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_fd3342e082859b9620c72b0a847c7573.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240518/pavlograd-1946837177.html
https://ria.ru/20240518/vzryv-1946938285.html
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5b04fdd720b7bcf379d00d34608f74aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Харькове на фоне тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Подполье сообщило об ударе по складам с топливом в Днепропетровской области
18 мая, 07:42
В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
18 мая, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала